“Star Wars Resistance” in anteprima su Disney Channel

“Star Wars Resistance” debutterà in autunno negli Stati Uniti, dove sarà trasmessa in anteprima dal canale Disney Channel.

In arrivo “Star Wars Resistance” la serie ispirata agli anime.

La serie ispirata agli anime “Star Wars Resistance” andrà in onda per la prima volta su Disney Channel verrà poi trasmessa in tutto il mondo.

Lo spettacolo segue un giovane pilota di nome Kazudo Xiono che è stato reclutato dalla Resistenza per spiare la crescente minaccia del Primo Ordine. Il periodo di tempo esplorato nella serie sarà un territorio inesplorato in quanto gli eventi si verificano prima del blockbuster del 2015 “Star Wars: il risveglio della forza“. Ritroveremo molti personaggi amati dal franchise di “Star Wars” come BB-8, Poe Dameron e Captain Phasma, che saranno doppiati dagli attori Oscar Isaac e Gwendoline Christie, che hanno dato voce ai personaggi nel film. Al cast figurano anche Bobby Moynihan, Christopher Sean, Suzie McGrath, Scott Lawrence, Myrna Velasco, Josh Brener, Donald Faison, Jim Rash e Rachel Butera. La nuova serie è stata creata da Dave Filoni, il veterano della Lucasfilm Animation che ha ideato gli spin-off animati “Star Wars: The Clone Wars” e “Star Wars Rebels”.

Le dichiarazioni di Dave Filoni

“L’idea di “Star Wars Resistance” è nata dal mio interesse per i velivoli da combattimento della seconda guerra mondiale”, ha dichiarato Filoni, come riportato da Variety. “Mio nonno era un pilota e mio zio era pilota e restauratore di aerei, quindi ho avuto una grande influenza. C’è una lunga storia di gare ad alta velocità in Star Wars, e penso che abbiamo catturato quel senso di eccitazione in uno stile ispirato agli anime”. Athena Portillo e Justin Ridge, che hanno lavorato anche a “Star Wars: The Clone Wars” e “Star Wars Rebels”, saranno i produttori esecutivi di “Star Wars Resistance” insieme a Brandon Auman, che in precedenza è stato il produttore esecutivo di “Tartarughe Ninja”.

Mariateresa Vurro

27/04/2018