Star Wars: nuova serie di film dagli autori di Game of Thrones

La Walt Disney Pictures ha annunciato che i creatori di “Game of Thrones” David Benioff e D.B. Weiss stanno per scrivere e produrre una nuova serie di “Star Wars”.

Star Wars, un’universo in espansione

I creatori di “Game of Thrones” David Benioff e D.B. Weiss scriveranno e produrranno una nuova serie ambientata nell’universo di Star Wars. La storia sarà separata dalla saga principale basata sulle avventure della famiglia Skywalker, iniziata nel 1977 con “Star Wars: A New Hope” e che si concluderà nel 2019 con “Star Wars: Episodio IX”. Questa nuova serie di film sarà slegata dalla saga che verrà diretta da Ryan Johnson, annunciata lo scorso anno.

Kathleen Kennedy, presidente della LucasFilm, ha dichiarato che “David Benioff e Dan Weiss sono tra i migliori sceneggiatori di oggi. La loro padronanza di personaggi complessi, della profondità della storia e ricchezza della mitologia aprirà nuove strade e spingerà coraggiosamente Star Wars in modi che trovo incredibilmente eccitanti”.

I due sceneggiatori avevano precedentemente annunciato di star sviluppando una serie per la HBO intitolata “Confederate”. Tuttavia, la grande quantità di polemiche che si è generata intorno alla trama ha portato ad una situazione di stallo, e la HBO si rifiuta di rilasciare commenti sul futuro della serie. La storia doveva ambientarsi in una linea temporale alternativa in cui la guerra civile americana è finita in una situazione di stallo e la schiavitù è rimasta legale. Inoltre Benioff e Weiss nel 2019 vedranno concludere la corsa iniziata con “Game of Thrones”.

Nel 2012, la Disney ha acquistato la LucasFilm per oltre 4 miliardi di dollari. Dal quel momento lo studio ha esplorato nuovi modi per estendere “una galassia molto, molto lontana” al di là delle lotte famigliari della famiglia Skywalker, sopratutto per massimizzare il loro ingente investimento.

Oltre aver creato una nuova trilogia legata alla saga originale, la Disney ha dato vita a due spinoff legati dal sottotitolo “A Star Wars Story”, e sono “Rogue One” uscito nel 2016 e “Solo” in uscita nel 2018.

Riccardo Careddu

07/02/2018