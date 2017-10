Star Wars: Gli ultimi Jedi in uscita il nuovo trailer

Il nuovo trailer di “Star Wars: Gli ultimi Jedi” sarà trasmesso durante il Monday Night Football, nella partita tra i Minnesota Vikings e i Chicago Bears, come annunciato dalla Lucasfilm con un video promozionale Domenica.

Star Wars: Gli ultimi Jedi, fuori il nuovo Trailer

Mark Hamill con un post poi cancellato aveva predetto che il nuovo trailer di “Star Wars: Gli ultimi Jedi”, secondo capitolo della nuova trilogia, uno dei film più attesi di quest’anno sarebbe uscito durante un Monday Night Football a ottobre. Ora è ufficiale.

Con un teaser trailer dove si mostra presumibilmente la prima scena del film, visto che “Star Wars: Il risveglio della Forza” si era concluso con Rey che incontra Luke Skywalker, e questo Rey che sta per consegnare la spada laser a Luke, la Lucasfilm ha ufficializzato la data per il rilascio del nuovo trailer: il 9 ottobre negli Stati Uniti. Qui in Italia invece sarà disponibile da martedi 10 ottobre.

Star Wars: Gli ultimi Jedi, sale la tensione

Come già successo per “Star Wars: Il risveglio della Forza” la campagna promozionale di “Star Wars: Gli ultimi Jedi”, il nono episodio della saga creata da George Lucas, è composta da rilasci di teaser trailer e trailer vari, per far aumentare l’aspettativa a tutti i fan del franchise Star Wars.

“Star Wars: Gli ultimi Jedi” sarà diretto da Rian Johnson (“Looper”, “Breaking Bad”), che prende il posto di J.J. Abrams regista del precedente, qui nel ruolo di produttore esecutivo.

Nel cast ritroveremo oltre a Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega(Finn) e Oscar Isaac(Poe Dameron), anche Mark Hamill(Luke Skywalker) e Carrie Fisher(Leila) scomparsa subito dopo aver finito le riprese.

“Star Wars: Gli ultimi Jedi” uscirà nelle sale a dicembre e come da due anni a questa parte aspettare dicembre significa aspettare il nuovo Star Wars.

Tomas Barile

9/10/2017