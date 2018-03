Titolo originale: Star Wars: Episode IX

Regia:J.J. Abrams

Cast: Daisy Ridley, Andy Serkis, Mark Hamill, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, John Boyega

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 18 dicembre 2019

Il regista J.J Abrams torna con il terzo atto della terza trilogia dedicata a Star Wars dopo "Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della forza" (2015) e "Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi (2017).

Sul film abbiamo davvero poche informazioni, e sul significato di "Black Diamond" ci sono solo teorie. Secondo l'ipotesi più accreditata, i Diamanti Neri si formano in condizioni di alta pressione nel mantello terrestre. Potrebbe essere che Rey sia il Black Diamond, il suo eroismo formato sotto il caos del regno del Primo Ordine. Nel frattempo, i diamanti sono noti per la loro luminescenza, spingendo Fantha Tracks a ipotizzare che vedremo alcuni esseri "luminescenti" nel film. Dopotutto, non c'è ragione per cui Luke non possa tornare come un fantasma della Forza.

Star Wars: Episode IX un nuovo successo da record

Il progetto di "Star Wars: Episode IX - Black Diamond" è stato presentato da J.J. Abrams alla Lucasfilm solo poco tempo fa. Ricordiamo che "Gli Ultimi Jedi" si è rivelato campione di incassi al botteghino con una sbalorditiva apertura globale di $ 450 milioni. Solo negli Stati Uniti, l'episodio VIII diretto da Rian Johnson ha guadagnato $ 220 milioni al botteghino nazionale.

La Lucasfilm intende produrre il film con la Carbonado Industries. Il titolo provvisorio è chiaramente derivato dal nome della società, quindi potrebbe non avere alcun significato per il film. Probabilmente impareremo di più il prossimo anno, quando inizierà la produzione.

I titoli di lavoro variano in base al loro significato. Il titolo provvisorio di Rogue One, ad esempio, era particolarmente appropriato. Il titolo provvisorio era un riferimento alla città di Los Alamos, luogo di nascita della bomba atomica. D'altro canto, il titolo provvisorio di The Last Jedi: "Space Bear" sembra piuttosto irrilevante.