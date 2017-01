Star Wars: annunciato il titolo dell’Episodio VIII

Finalmente è stato svelato il titolo del prossimo episodio della saga di “Star Wars”, diretto da Rian Johnson.

Star Wars: il titolo dell’Episodio VIII sarà solo su l’ultimo Jedi o preannuncia a qualcosa di nuovo?

Disney e Lucasfilm hanno annunciato che il prossimo capitolo della saga si chiamerà “Star Wars: The Last Jedi”. Il film, scritto e diretto da Rian Johnson, racconta gli eventi che si sono susseguiti dopo “Star Wars: Il risveglio della Forza”, diretto da J.J. Abrams, pellicola uscita nel 2015 che ha riscosso un enorme successo.

Riguardo la trama, non si sa ancora molto, infatti non è ancora certo, ma con ‘l’ultimo jedi’ ci si potrebbe riferire a Luke Skywalker, che è appunto l’ultimo jedi da un bel po’ di tempo, sin da “Star Wars:Il Ritorno dello Jedi”, dove Yoda muore. Il suo compito era ravvivare l’Ordine dei Jedi, ma non è riuscito a portarlo a compimento. Tra l’altro, il Leader Supremo Snoke ne “Il risveglio della Forza” si riferisce a Luke definendolo proprio ‘l’ultimo Jedi’. I più fantasiosi asseriscono che essendo Luke l’ultimo, il titolo indichi che vi sarà qualcosa di nuovo, alludendo al fatto che Rey non diventerà un Jedi, ma qualcosa di diverso! Queste, però, sono solo supposizioni…

Star Wars: gli interpreti dell’Episodio VIII e le dichiarazioni di Rian Johnson

Il cast di “Star Wars: The Last Jedi” sarà composto da Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, e Andy Serkis; inoltre, comprende anche Carrie Fisher, l’attrice scomparsa il 27 dicembre . La Fisher, che ha interpretato la Principessa Leia Organa, aveva infatti girato le riprese prima della sua morte. Lucasfilm ha annunciato all’inizio di questo mese che non ha intenzione di ricreare digitalmente Carrie Fisher nei prossimi film in uscita, anche se era stato previsto che il personaggio di Leia sarebbe apparso nel nono film, che inizierà le riprese nel 2018. Si uniranno al nutrito cast dell’Episodio VII anche gli interpreti Benicio Del Toro, Laura Dern , e Kelly Marie Tran.

Rian Johnson, regista di “Star Wars: The Last Jedi”, ha dichiarato in una recente intervista che approfondirà i personaggi di Poe, Finn, e Rey e il legame di quest’ultimo con Luke. Il film sarà prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, mentre i produttori esecutivi saranno il regista J.J. Abrams, Jason McGatlin e Tom Karnowski. La data di uscita di”Star Wars: The Last Jedi” è stata fissata per il 15 dicembre 2017.

Erika Micheli

23/01/2017