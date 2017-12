Star Trek: Mark L. Smith sceneggiatore per Tarantino

Star Trek: Mark L. Smith è stato confermato come sceneggiatore nel film di Tarantino, prodotto da J. J. Abrams. Dopo l’esperienza di “The Revenant”, Smith torna al cinema con questa nuova collaborazione.

Mark L. Smith: da “The Revenant” a “Star Trek”

L’Hollywood Reporter ha rilasciato un’importante notizia riguardante il prossimo film di “Star Trek”. A capo della sceneggiatura è stato ufficialmente confermato Mark L. Smith che, dopo l’immenso successo di “The Revenant“, torna a lavorare in una grande produzione cinematografica. La nascita del progetto si deve a Quentin Tarantino e J. J. Abrams (produttore anche di “Star Wars: Gli Ultimi Jedi“).

La prima notizia riguardante quest’ultima idea di Tarantino è trapelata sul web solo all’inizio di Dicembre e il regista ha affermato che, accanto alla sua sedia da regista, vi sarebbe stato sicuramente J. J. Abrams. I due dovevano però ancora trovare uno sceneggiatore. La ricerca si è conclusa velocemente.

Il progetto di J.J. Abrams e Quentin Tarantino

Il produttore J. J. Abrams non è nuovo a pellicole della famosissima serie tv “Star Trek”. Risale al 2009 l’uscita del film omonimo, dove lo stesso Abrams fa capo alla regia. Il lungometraggio è l’undicesima pellicola ispirata alla serie tv e fu un vero e proprio campione di incassi al botteghino. Successivamente, fu rilasciato nelle sale di tutto il mondo anche “Star Trek Into The Darkness” e moltissimi fan speravano che la saga continuasse.

L’idea di Tarantino, inoltre, non sorprende i sostenitori affezionati del regista, essendosi sempre proclamato grande ammiratore non solo della serie tv ma anche dei fumetti di “Star Trek”. In una rivista nel 2015, ha affermato che si potrebbero realizzare importanti opere cinematografiche se solo si espandesse la trama di ogni episodio dello show, facendo uso di alcuni mezzi tecnologici e cinematografici che negli anni ’60 ancora non erano a disposizione.

Non resta che aspettare ulteriori notizie a riguardo. Al momento, il regista è impegnato nella realizzazione di un’altra pellicola incentrata sulle vicende di Charles Manson, la cui uscita è prevista per il 2019.

Claudia Pulella

22/12/2017