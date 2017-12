Titolo originale: Épouse-moi mon pote

Regia: Tarek Boudali

Cast: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris, Julien Arruti, David Marsais

Genere: Commedia, colore

Durata: 92 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 22 marzo 2018

Yassine è un giovane ragazzo proveniente dal Marocco, arrivato a Parigi per studiare architettura grazie a un visto per studenti. Arrivando tardi a un esame, perde maldestramente il suo visto e finisce dunque per ritrovarsi in Francia illegalmente. Dopo aver provato a legarsi a una donna che lo mantenga nel paese, e dopo aver ricevuto altrettanti rifiuti, per riuscire a rimanere in Francia l'unica chance che gli rimane è quella di inscenare un finto matrimonio gay con il suo migliore amico francese. Ma i due dovranno dimostrare di essere un'autentica coppia omosessuale agli occhi di un sospettoso ispettore, della iperprotettiva madre di Yassine, e di Claire, una giovane ragazza di cui Yassine è innamorato.

Sposami, stupido: la nuova commedia de "La Bande à Fifi"

"Sposami, stupido" è una brillante commedia degli equivoci interpretata dalla coppia comica francese formata da Tarek Boudali e Philippe Lacheau, già protagonista dei grandi successi europei di "Baby Sitting", del 2014 (rifatto in Italia con il titolo "I babysitter"), e "Alibi.com", sempre di quest'anno. In particolare quest'ultima pellicola ha avuto un grande successo in Italia, totalizzando 136mila euro al botteghino nazionale.

Il gruppo comico formato da Boudali, Lacheau e i loro soci si chiama "La Bande à Fifi", e si è formato nel 2005. Il gruppo ha lavorato a lungo in televisione prima di approdare al cinema nel 2013 con la commedia "Parigi a tutti i costi".

Tarek Boudali è di origine marocchina, e in generale l'umorismo de "La Bande à Fifi" è molto legato alle questioni razziali e dell'immigrazione al giorno d'oggi, tema trattato in "Parigi a tutti i costi" e in questa pellicola. Questo comunque rappresenta l'esordio alla regia per Boudali, dato che i film precedenti del gruppo erano stati sempre diretti da altri registi, tra cui Reem Kherici, cineasta di origine tunisina sposata con Philippe Lacheau.