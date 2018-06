Sposami, stupido! - Recensione: una commedia moderna

"Sposami, stupido!" è una commedia francese, che segue le vicende di Yassine, che dal Marocco si trasferisce in Francia per studiare architettura. Dopo aver fatto serata, non si sveglia per andare a fare l'esame e così perde il visto, diventando un clandestino. Dopo due anni, trascorsi a lavorare in nero, conosce Fred, con il quale stringe un forte legame di amicizia, e che per permettergli di rimanere in Francia decide di sposarlo.

Il regista Tarek Baudali ha dichiarato che l'idea per la pellicola è nata tre anni fa, quando stava per essere approvata la legge sul matrimonio gay. Ha, inoltre, affermato: "Ho pensato che per chi volesse ricorrere a un matrimonio truffa, questa cosa avrebbe aperto la strada a nuove possibilità. Partendo da quest'idea ho immaginato che se mi fossi ritrovato senza un regolare permesso avrei chiesto aiuto al mio migliore amico. E così ho pensato che avrei potuto utilizzare questa idea per realizzare una commedia".

"Sposami, stupido!": sotto la balia degli equivoci

"Sposami, stupido!" è una commedia moderna che ruota attorno ad argomenti attuali, oggi più che mai, come quelle degli stranieri e degli omosessuali, spesso emarginati.

Quando Yassine arriva in Francia è disorientato, non sa come muoversi in una grande metropoli, portando sul grande schermo una situazione in cui ogni studente fuori sede si può riconoscere. Questo personaggio, ben interpretato dallo stesso regista della pellicola, è ironico e allo stesso tempo fa riflettere sulla condizione di molti migranti: "sono straniero, devo impegnarmi più degli altri". Per questo, Yassine decide di rimanere in Francia, per non deludere i suoi cari e vanificare tutti i loro sacrifici.

Buona anche la recitazione di Andy Raconte, famosa youtuber, che impersona Claire, che era alla sua prima esperienza cinematografica.

La trama è abbastanza prevedibile, ma non mancano le risate, grazie ai vari personaggi, che devono far fronte a una serie di equivoci, causati proprio dal finto matrimonio, che invece di risolvere la situazione sembra peggiorarla.

La tematica dell'omosessualità è affrontata seguendo molto gli stereotipi, ma è descritta con leggerezza e humor, senza cadere nel ridicolo.

Non mancano comunque le sorprese, infatti, sul finale probabilmente alcuni spettatori non si aspetteranno i risvolti di tutte queste avventure, o per meglio dire disavventure, per uno dei personaggi.

Mariateresa Vurro