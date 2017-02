Dopo dieci giorni dall’uscita nelle sale italiane e tre settimane da quelle statunitensi, il regista di “Split” annuncia un possibile seguito della pellicola thriller con James McAvoy.

Split: un tweet che lascia sperare

La pellicola, che dalla sua uscita negli Usa si è accaparrata la prima posizione del botteghino statunitense per tre settimane di fila, potrebbe avere un seguito. Ad annunciarlo è stato proprio M. Night Shyamalan, regista del film, che mosso forse dal recente successo di “Split”, ha deciso di cinguettare su Twitter qualche riga che può rimandare ad un sequel o comunque a qualcosa di egualmente ‘grande’.

Ecco qui il tweet di Shyamalan:

I have an 11 page outline for my next film in my bag. I can’t tell you what it is, but If you’ve seen #Split… — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 4 febbraio 2017



La traduzione non lascia molti dubbi:” Ho una bozza di 11 pagine nella mia borsa. Non posso dire di cosa si tratta, ma se avete visto Split…”. Insomma, cosa stia pensando di fare resta un mistero, ma se sarà un seguito o un film che sarà avvincente allo stesso modo, in ogni caso il pubblico sarebbe contento, sopratutto ora che è stato incuriosito da questo messaggio!

Split: si spera in un sequel altrettanto proficuo?

I guadagni di “Split” sono stati ottimi, 14,6 milioni di dollari solo questo weekend in Nord America, per un guadagno complessivo di 98,7 milioni di dollari negli States; anche in Italia si è tenuto bene, totalizzando complessivamente 3.762.142 euro.

La possibilità di una seconda pellicola sull’uomo dalle 24 personalità è dovuta al fatto che il suo regista l’ha concepito come una serie di racconti, se non addirittura un vero e proprio franchising. Per ora non si hanno dettagli su una probabile trama. Nonostante l’entusiasmo iniziale, la scelta potrebbe rivelarsi una mossa negativa, dato che i sequel a lungo andare stancano. Anche se “Split” è un bellissimo film, non è detto che un seguito si riveli ugualmente vincente!

Erika Micheli

06/02/2017