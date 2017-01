Spin-off su Han Solo: la prima foto dal set

Così Chris Miller annuncia l’inizio delle riprese del prequel della saga stellare

Spin-off su Han Solo: si comincia

Chris Miller, co-regista del film di Star Wars che si concentrerà sul giovane Han Solo insieme a Phil Lord, ha inaugurato il primo giorno di riprese condividendo la foto del ciak sul suo account Twitter, con una didascalia che recita “Han first shot” (inteso sia come “La prima ripresa di Han” che, manipolando un po’ la frase, con “Han ha sparato per primo”), un evidente gioco di parole in merito alla polemica sulle modifiche apportate al film originale in occasione della re-release nel 1997.

Da notare il titolo di lavorazione del progetto riportato sul ciak: “Star Wars: Red Cup“, altro scherzoso gioco di parole sui bicchieri “Solo cup” (i bicchieri di carta rossi tipici delle feste americane), anche se i fan non fanno che chiedersi se ci sia un altro misterioso riferimento.

Spin-off su Han Solo: un cast stellare

Lo script del film, scritto come sempre da Lawrence Kasdan con la collaborazione del figlio Jon, si concentrerà sulla vita da contrabbandiere del giovane Han Solo, canaglia che Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi incontrano all’inizio della saga.

Nessuna sinossi è stata ancora rilasciata, ma è già noto sarà Alden Ehrenreich (Ave, Cesare!) ad interpretare il protagonista (Harrison Ford nella saga originale) dello spin-off che troverà una propria collocazione temporale tra “La vendetta dei Sith” e “Una nuova speranza“.

Ad affiancare il protagonista saranno invece Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson (nelle vesti del suo mentore) ed Emilia Clarke (la determinata Daenerys di Game of Thrones), nonostante il suo ruolo non sia ancora stato ben chiarito.

E’ stato confermato, inoltre, che nel prequel incontreremo di nuovo Chewbacca, Wookiee alto più di 2 metri e co-pilota della nave di Han Solo.

Il film sarà nelle sale americane il 25 maggio 2018, sei mesi dopo l’uscita del sequel “L’ultimo Jedi“.

Sonia Buongiorno

31/01/2017