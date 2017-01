Il nuovo film d’animazione su Spiderman ha come volto principale quello di Miles Morales, invece del canonico Peter Parker.

Spiderman: il film verterà sul personaggio di Miles Morales

Già in dicembre girava voce che il film d’animazione della Sony su L’uomo ragno avrebbe avuto al centro della scena Miles Morales, ora è ufficiale. La notizia è stata data durante un evento a Culver City in California, dove sono state mostrate le prime scene con tanto di descrizione e sono stati forniti nuovi dettagli. Dalle immagini vediamo un costume che rimanda a quello di Spiderman, nonostante i colori più scuri, ma nel fumetto Morales indossa un abito diverso, disegnato da Sara Pichelli. I fan sperano tanto di vedere nel film il costume originale, anche perché all’interno del fumetto Miles indossa prima quello del supereroe aracnico, solo dopo il suo.

Tra le scene mostrate vi sono anche alcune in cui figura lo zio Prowler e una gigantesca statua di Goblin, che potrebbe essere anche solo un mero riferimento, ma ne dubitiamo. Lo stile con cui sono state realizzate è stato definito unico per la combinazione che fa delle classiche illustrazioni e di CGI, infatti nel video si passa da l’una all’altra rappresentazione. Il film uscirà il 21 dicembre 2018, quindi non ci resta che aspettare a lungo per dare un giudizio, ma nel frattempo incrociamo le dita.

Spiderman: Miles Morales da “La morte di Spiderman” sceneggiato da Phil Lord e Chris Miller

La sceneggiatura è stata affidata a Phil Lord e Chris Miller, che già hanno avuto a che fare grandemente con l’animazione di “Piovono polpette”, “The LEGO Movie” e “Han Solo: A Star Wars Story”, mentre il film è diretto da Bob Persichetti, che ha recentemente girato il “Il Piccolo Principe”, e Peter Ramsey, noto per “Il regno di Ga’Hoole – La leggenda dei guardiani”.

Il personaggio di Miles Morales è stato ideato nel 2011 da Brian Bendis e disegnato da Sara Pichelli, è stato poi introdotto in seguito alla saga “La morte di Spiderman”, dove Peter Parker è stato ucciso dalla sua nemesi, Norman Osborn. Miles è il nipote di Prowler, che, sottraendo alla Oscorp la formula derivata dal sangue di Parker, può così replicare i superpoteri e i ragni geneticamente modificati, uno dei quali morde Miles quando va a trovare suo zio. La storia è simile all’originale, ma questo Ultimate Spiderman ha qualche dote in più, come la scarica venefica, un veleno rilasciato dai palmi delle mani che paralizza con un tocco, e la mimetizzazione che gli permette di rendersi invisibile all’avversario.

La scelta di puntare su Miles come protagonista del film d’animazione potrebbe rivelarsi geniale, poiché introduce una variante fondamentale rispetto allo Spidey in live-action, differenziando totalmente i due progetti e non collegandoli tra loro.

Erika Micheli

19/01/2017