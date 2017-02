Speciale San Valentino: i 10 baci migliori del cinema

In occasione di San Valentino, la redazione di Eco del Cinema vi propone una personalissima lista dei baci migliori del grande schermo.

Speciale San Valentino: i nostri migliori baci

10. TWILIGHT

Quando per il bacio perfetto vale la pena rischiare la vita.

Chi non ricorda il primo bacio tra Edward (Robert Pattinson) e Bella (Kristen Stewart), protagonisti di una pericolosa storia d’amore in “Twilight”?

La scena infuocata ha vinto, tra l’altro, il premio “Miglior Bacio dell’anno” agli MTV Movie Awards del 2009.

9. 30 ANNI IN UN SECONDO

Il bacio tra Jennifer Garner e Mark Ruffalo in “30 anni in un secondo” è stato dolce e tenero (com’è giusto che sia, considerando il target a cui era rivolta la pellicola), ma di certo non vuol dire che non sia stato perfetto.

8. PRETTY WOMAN

“Io non bacio sulla bocca”. Con queste parole, Vivian (Julia Roberts) avverte Edward (Richard Gere) all’inizio del film. Per cui, quando lo fa, è chiaro a tutti che, ai suoi occhi, Edward non è più solo un cliente. Neppure quel primo bacio, però, riesce a superare la magia di quello finale, sulla scala antincendio, dove lui le dichiara il suo amore.

7. CRAZY, STUPID, LOVE

No, proprio non sappiamo come sia possibile che il personaggio interpretato da Emma Stone abbia rifiutato le avances di Ryan Gosling all’inizio del film. Fortunatamente, la ragazza ben presto rinsavisce e gli si getta tra le braccia in un bacio mozzafiato.

6. MAI STATA BACIATA

Ok, va bene. Questo bacio, così come tutto il film, è sdolcinato e sapevamo tutti che sarebbe arrivato, ma come si può evitare di fare il tifo per Josie Baker (Drew Barrymore), la redattrice che, infiltratasi in un liceo fingendosi una studentessa diciassettenne, finirà con l’innamorarsi del professore di letteratura Sam Coulson?

5. HARRY TI PRESENTO SALLY

Possono un uomo ed una donna essere soltanto amici? Questo film ha sicuramente contribuito ad alimentare il dibattito, ma il momento clue è sicuramente rappresentato dalla dichiarazione di Harry nei confronti dell’amica Sally, suggellata da un bacio che merita sicuramente un posto nella nostra classifica.

4. COLAZIONE DA TIFFANY

Sebbene l’autore del romanzo avesse in mente una sola attrice per il ruolo di Holly Golightly, Marilyn Monroe, il publico si innamorò del personaggio interpretato da Audrey Hepburn. Bella e allergica all’amore, indipendente come il suo gatto, cederà all’amore di Paul Varjak regalandoci un bacio indimenticabile che ci fa ancora sognare.

3. TITANIC

E’ proprio ricollegandoci ad Audrey Hepburn che sveliamo il film che si è guadagnato la nostra medaglia di bronzo. Il regista James Cameron, infatti, aveva inizialmente previsto di scritturare un’attrice che ricordasse la famosa icona di stile degli anni ’50. Alla fine fu scelta Kate Winslet che, in coppia con Leonardo DiCaprio, ha segnato la storia del cinema. Intramontabile il bacio sulla prua della nave, preceduto dalla frase celebre “Sto volando, Jack!”.

2. SPIDER-MAN

Un bacio che sfida la forza di gravità, letteralmente.

Al secondo posto c’è il bacio fra Peter Parker (Toby Maguire) e Mary Jane Watson (Kirsten Dunst): dopo averla salvata da un gruppo di quattro uomini che cercavano di derubarla, Mary Jane decide di ringraziare in maniera appassionata il giovane Spiderman. La parte migliore? Il supereroe risponde al bacio mentre è appeso a testa in giù, con la maschera parzialmente rimossa e sotto la pioggia!

1. LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA

Ammettiamolo: qualunque film che veda Ryan Gosling protagonista dovrebbe essere automaticamente inserito nella lista.

I baci sotto la pioggia non sono un espediente nuovo nel mondo del cinema, ma la scena de “Le pagine della nostra vita” è sicuramente una delle più iconiche. Il pubblico impazzì per la storia d’amore raccontata da Gosling e Rachel McAdams e oggi la popolarità di questo film sembra andare solo rafforzandosi. La chimica all’interno della coppia è palpabile e il momento è così romantico da meritare il primo posto della nostra classifica.