Regia: Luca Miniero

Cast: Massimo Popolizio, Frank Matano, Stefania Rocca

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 1 febbraio 2018

Il film "Sono tornato" vede il riaffacciarsi di Benito Mussolini nell’epoca contemporanea. Un giovane regista amatoriale, interpretato da Frank Matano, cerca di mostrare le sue capacità, ma nessuno è disposto a dargli fiducia. Un giorno incontra per caso Benito Mussolini (Massimo Popolizio), tornato per magia in vita, e credendolo un comico satirico, inizia a seguirlo e filmarlo; i video, divenuti molto popolari, faranno si che la storia si ripeta e andranno a rafforzare un sentimento di amore e fiducia nel cuore degli italiani nei confronti di Mussolini.

"Sono tornato" e "Lui è tornato"

"Sono tornato" è diretto dal regista e sceneggiatore italiano Luca Miniero. Come già accaduto per un altro film di Miniero, "Benvenuti al Sud" (2010), remake italiano del film francese "Giù al Nord", il film "Sono tornato" è un remake di un film tedesco del 2015 diretto da David Wnendt, “Lui è tornato”, basato sul bestseller dal titolo omonimo di Timur Vermes. Al posto della figura di Benito Mussolini che anima "Sono tornato", in "Lui è tornato" il protagonista è Adolf Hitler che si risveglia da un’ibernazione nella Berlino del 2014. Scoperto da un aspirante regista che lo scambia per un attore molto dotato, Hitler riesce a riguadagnare consensi dai tedeschi grazie ai video che gira il giovane regista e che vengono diffusi su Internet; creduto da tutti un comico, la sua crescente popolarità lo porta addirittura in numerosi programmi televisivi che cercano di sfruttare la sua popolarità: allo stesso modo, in "Sono tornato", Mussolini, sebbene spaesato da una realtà che non gli appartiene, intuisce velocemente come sfruttare l’audience per riconquistare le masse moderne.

Nel cast di "Sono tornato", Massimo Popolizio, attore e doppiatore italiano, e Frank Matano, comico, doppiatore, attore e youtuber italiano.