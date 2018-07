Sonic the Hedgehog: Jim Carrey nei panni del cattivo

Jim Carrey è pronto a interpretare il ruolo del cattivo principale nell’adattamento cinematografico del popolare videogioco “Sonic the Hedgehog”, si tratta di Robotnik, alias Doctor Eggman. Il personaggio è conosciuto come uno scienziato che vuole conquistare il mondo.

Sonic the Hedgehog: Jim Carrey il nuovo membro del cast

Jim Carrey negli anni si è affermato come una presenza comica unica e stravagante nei film come “Ace Ventura – L’acchiappanimali” e “Scemo & più scemo”. Tuttavia ha anche affrontato ruoli rivolti al lato oscuro, come in “Batman Forever” e “Il rompiscatole”. Da allora, ha continuato a interpretare sia eroi che cattivi.

Anche James Marsden reciterà in “Sonic the Hedgehog”, ma probabilmente non interpreterà la parte del personaggio principale.

Intanto vi esponiamo tutto quello che si sa del film fino ad ora.

Sonic the Hedgehog: qual è il materiale di partenza?

Pubblicato per la prima volta nel 1991 per il sistema di gioco Sega Console, “Sonic the Hedgehog” segue le vicende di un riccio blu mentre cerca di sconfiggere un malvagio scienziato di nome Doctor Ivo Robotnik. Il gioco è stato ben accolto dalla critica e dal pubblico, ispirando numerosi progetti per altre piattaforme e molti sequel, diventando uno dei giochi più famosi della storia.

Nel corso degli anni sono stati fatti diversi adattamenti televisivi, a partire dal 1993 con “Le avventure di Sonic the Hedgehog”, mentre a partire dal 2014 è in sviluppo una versione cinematografica della storia. Sonic the Hedgehog appare anche in un breve intervento in “Ralph Spaccatutto” e in “Ready Player One” come avatar di un personaggio.

Sonic the Hedgehog: come si inserirà James Marsden nella storia?

Non è ancora chiaro, dal momento che la trama ufficiale non è stata ancora rivelata. Sappiamo che il film sarà un ibrido live-action / animazione, quindi forse Marsden aiuterà Sonic a sconfiggere il Dr. Robotnik, o avrà qualche altra missione all’interno del filo narrativo principale. Qualunque sia il suo ruolo in “Sonic the Hedgehog”, è sicuro che sarà un grande successo.

Dietro la macchina da presa troviamo Jeff Fowler in collaborazione con Tim Miller, che è entrato a far parte dello sviluppo del progetto nell’ottobre 2016 e ora veste i panni del produttore esecutivo.

Per quanto riguarda la data di uscita del film, la Paramount, che ha acquisito i diritti per il progetto l’anno scorso, ha programmato il rilascio di “Sonic the Hedgehog” per 15 novembre 2019.

Marina Kozak

03/07/2018