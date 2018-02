Solo: A Star Wars Story: il primo Teaser Trailer dal Super Bowl

È arrivato, direttamente dal Super Bowl, il primo teaser trailer di “Solo: A Star Wars Story”, lo spinoff dedicato al contrabbandiere più famoso della galassia Han Solo.

“Solo: A Star Wars Story”: il Super Bowl ci regala il primo trailer

È arrivato finalmente l’attesissimo teaser trailer di “Solo: A Star Wars Story” lo spinoff di Star Wars sulle origini di uno dei protagonisti della saga madre Han solo, il contrabbandiere che con il suo iconico Millenium Falcon “ha fatto la rotta di Kessel in meno di dodici parsec”.

Il teaser ci mostra, in un fantastico montaggio serrato, i vari personaggi che compariranno nella pellicola; da Chewbacca al giovanissimo Lando Calrissian, intepretato da Donald Glover, fino ai due personaggi interpretati da Woody Harrelson ed Emilia Clarke, rispettivamente Beckett, il mentore di Han, e Kira la femme fatale del film. Alla fine vediamo l’azzeccatissimo Alden Ehrenreich nei panni del contrabbandiere a cui viene chiesto il suo nome, ma non avremo risposta perché Han Solo non ha bisogno di presentazioni.

“Solo: A Star Wars Story” è stato diretto prima da Phil Lord e Christopher Miller e successivamente da Ron Howard. Il film è stato prodotto dalla Lucasfilm, Walt Disney Pictures e Allison Shearmur Productions e uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 23 maggio 2015 e il 25 maggio – il 41esimo anniversario dell’uscita di “Guerre Stellari” in cui compariva per la prima volta il personaggio di Han Solo – negli Stati Uniti.

Riccaro Careddu

05/02/2018