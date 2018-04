Solo: A Star Wars Story, on line il nuovo trailer

Finalmente la Lucasfilm dopo due mesi dal primo teaser ci mostra il trailer ufficiale di “Solo: A Star Wars Story” che sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes (fuori competizione).

Solo: A Star Wars Story – Il fantastico viaggio di Han Solo

Si azionano gli interruttori e si parte alla volta di uno strepitoso viaggio. Un adolescente Han Solo (interpretato da Alden Ehrenreich) è il protagonista di questo spin-off, diretto da Ron Howard. Nel trailer vediamo anche Lando Carlissian (Donald Glover) e Tobias Beckett (Woody Harrelson) ovvero il “mentore” del giovane ragazzo.

Con la voce narrante di Qi’ra, interpretata da Emilia Clarke, veniamo da subito catapultati nel mondo fantascientifico. Il rapporto tra Han Solo e Chewbacca – che scopriamo avere 190 anni, all’epoca – è forte e a fine filmato vediamo il contrabbandiere salvare la vita dello Wookie che sta precipitando nel vuoto.

Questa volta dietro la macchina da presa c’è Ron Howard. Infatti Phil Lord e Chris Miller hanno lasciato la regia per divergenze creative con Lucasfilm.

Il personaggio do Han Solo è stato creato da George Lucas ed è apparso per la prima volta nel 1997 interpretato da Harrison Ford al fianco del co-pilota Chewbecca. Il protagonista di “Solo: A Star Wars Story” viene descritto come “un solitario che capisce l’importanza di far parte di un gruppo e di aiutare per il bene comune”. Joseph Campbell e Bill Moyers lo hanno invece definito “un tipo molto pratico” che si considera “materialista”, ma le avventure del primo film di “Guerre stellari” rivelano la sua compassione, una caratteristica “che non sapeva di possedere”.

“Solo: A Star Wars Story” è basato sulla sceneggiatura di Lawrence Kasdan e Jon Kasdan con la produzione esclusiva di Lawrence Kasdan e Jason McGatlin e co-prodotto da Will Allegra. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 23 maggio 2018. Non ci resta che attendere e sperare in un secondo trailer.

Solo: A Star Wars Story – Ecco il trailer

Matteo Farinaccia

09/04/2018