Titolo originale: Sicario: Day of the Soldado

Regia: Stefano Sollima

Cast: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jeffrey Donovan, Catherine Keener, Michael Love, Toliver Elijah Rodriguez, Catherine Haun, Rob Franco, Isabella Moner, Chris Adams, Howard Ferguson Jr., Gregory Paul Valdez, Matthew Modine, Christopher Heyerdahl, Manuel Garcia-Rulfo, Ian Bohen, Rachel de la Torre, Jake Picking

Genere: Azione, colore

Durata: 72 minuti

Produzione: USA, Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 18 ottobre 2018

Il film "Soldado" ripercorre le vicende di Alejandro Gillick, ex sicario colombiano che aiutava i servizi segreti americani a sconfiggere i cartelli messicani, un’organizzazione criminale con a capo i fratelli Diaz.

Un giorno il governo americano scopre che nella frontiera tra l'America e il Messico vi sono dei punti ciechi che vengono sfruttati da organizzazioni mafiose per trafficare la droga, i migranti illegali e terroristi mascherati da rifugiati.

Alejandro viene contattato da Matt Graver, un agente della CIA con cui ha già collaborato precedentemente, che preoccupato per la sicurezza nazionale spera nell’aiuto dell'ex cacciatore di teste. Il protagonista, la famiglia di cui è stata precedentemente uccisa, realizza che in mezzo a questa faccenda potrebbe trovare gli assassini di sua moglie e figlia e decide di aiutare il suo ex collega. Ha cosi inizio la sua battaglia da cui dipendono molte vite e che porta Alejandro a divenire non solo un soldato ma anche un salvatore.

Soldado: sequel di "Sicario"

"Soldado" è un film diretto da regista italiano Stefano Sollima, ed è il sequel di "Sicario", uscito nei cinema nel 2015.

In entrambe le pellicole i personaggi principali sono interpretati da attori come Benicio del Toro che veste i panni di Alejandro e Josh Brolin in quelli dell’agente della CIA. Inoltre vi sono delle new entry come Catherine Keener e Matthew Modine.

Il film "Soldado" è distribuito da 01 Distribution.