• Regia: Jonathan Levine • Cast: Amy Schumer, Ike Barinholtz, Goldie Hawn , Christopher Meloni, Randall Park, Óscar Jaenada, Tom Bateman, Wanda Sykes, Colin Quinn• Genere: Commedia• Durata: n/d• Produzione: Usa, 2017• Distribuzione: 20th Century Fox• Data di uscita: 1 Giugno 2017

Jonathan Levine, regista dello zombie movie "Warm Bodies", si cimenta in una commedia sul rapporto madre e figlia. La ragazza, di nome Emily, viene lasciata dal fidanzato (Randall Park), ritorna perciò dalla madre e sfogliando un vecchio annuario decidono di partire per una vacanza in Ecuador, dove vengono rapite e devono trovare il modo per fuggire insieme, rafforzando così il loro legame. Il film, nonostante il titolo, raggira il tema del rapimento, creando una commedia estremamente comica.

Nei panni della madre prudente troviamo Goldie Hawn, la Helen di "La morte ti fa bella", mentre in quelli della figlia Amy Schumer, vincitrice del Golden Globe per "Un disastro di ragazza". Nel cast anche numerosi attori, tra cui Ike Barinholtz, plurinterprete di "Disaster Movie", Christopher Meloni, il sociopatico bisessuale di "Oz", e due volti già visti accanto alla Schumer in "Un disastro di ragazza", Colin Quinn e Randall Park.