Titolo originale: Smallfoot

Regia: Karey Kirkpatrick

Cast: Zendaya, Channing Tatum, Gina Rodriguez, LeBron James, Ryder James, Danny DeVito, James Corden, Jimmy Tatro, Common, Yara Shahidi, Ely Henry

Genere: Animazione

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 4 Ottobre 2018

"Smallfoot - Il mio amico delle nevi" è un film d'animazione che rivisita la leggenda del Bigfoot (L'uomo delle nevi) con un rovesciamento di prospettiva.

Un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili l'esistenza dell'essere umano, una creatura mitica frutto delle leggende. La sua idea manda in tumulto la comunità di Yeti, di fronte a ciò che potrebbe esserci nel mondo, al di là del loro innevato villaggio.

Smallfoot - Il mio amico delle nevi: una storia nuova di zecca sull'amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta

In "Smallfoot - Il mio amico delle nevi" Channing Tatum presta la propria voce allo Yeti Migo, e James Corden allo Smallfoot Percy. Fanno parte del cast anche: Zendaya, Common, LeBron James, Gina Rodriguez, Danny DeVito, Yara Shahidi, Ely Henry e Jimmy Tatro.

"Smallfoot - Il mio amico delle nevi" è stato diretto da Karey Kirkpatrick, premiato nel 2007 con l’Annie Award per "La gang del bosco" e nominato, sempre agli Anni Awards, per la sceneggiatura di "Galline in fuga" e "James e la pesca gigante".

Il film è prodotto da Bonne Radford, Glenn Ficarra e John Requa. I produttori esecutivi sono Nicholas Stoller, Phil Lord, Christopher Miller, Jared Stern, Sergio Pablos e Kirkpatrick.

Le musiche di "Smallfoot - Il mio amico delle nevi" sono state realizzate dal compositore Heitor Pereira e Peter Ettinger ha curato invece il montaggio.

Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche il 4 ottobre 2018 dalla Warner Bros. Pictures (una società della Warner Bros. Entertainment) ed è stato prodotto dalla Warner Bros. Pictures e Warner Animation Group.