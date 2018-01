Slumber – Il demone del sonno – 2018

Titolo originale: Slumber

Regia: Jonathan Hopkins

Cast: Maggie Q, Will Kemp, Sylvester McCoy, William Hope, Honor Kneafsey, Sam Troughton

Genere: Horror, colore

Durata: 84 minuti

Produzione: USA, Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 1 febbraio 2018

Alice è un medico del sonno e la razionalità è la sua caratteristica principale. Nel suo studio, un giorno, si reca una famiglia che soffre di particolari disturbi del sonno. Il bambino, in particolare, sembra vivere anche da sveglio i propri incubi, soffrendone incredibilmente e restandone paralizzato. Alice capirà che dietro questa particolare "patologia" si nasconde in realtà una strana entità sovrannaturale.

"Slumber - Il demone del sonno": i fantasmi del passato

Jonathan Hopkins guida la regia di "Slumber - Il demone del sonno", un horror concentrato su incubi e traumi irrisolti. Personaggio principale della pellicola è Maggie Q. L'attrice, interprete anche in "Mission: Impossible III" (2006), ottiene il successo con la trilogia di "Divergent", di cui è protagonista assoluta.

L'attrice interpreta Alice, un medico specializzato in disturbi del sonno: la carriera della donna è piuttosto soddisfacente ed è conosciuta come una donna molto razionale. Tuttavia, nessuno sa che Alice non riesce a trovare la pace con se stessa dopo aver assistito alla morte improvvisa di suo fratello, avvenuta nel pieno della notte in circostanze molto particolari. I fantasmi del passato della protagonista sembrano tornare a farle visita quando nel suo studio si reca una famiglia che soffre di strani disturbi del sonno. In particolare, il bambino è affetto da una patologia davvero insolita: la cosiddetta paralisi del sonno gli fa vivere la sofferenza dei propri incubi anche da sveglio, rendendolo paralizzato. Alice arriva a capire che dietro questi strani disturbi si cela, in realtà, una presenza sovrannaturale che la donna non può spiegare con la propria razionalità.