Regia: Sylvain White

Cast: Joey King, Javier Botet, Annalise Basso, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 17 maggio 2018

Slender Man è un personaggio inquietante alto più di due metri, una faccia bianca senza occhi, naso, orecchie. Ha delle braccia lunghissime e dei tentacoli neri che escono dalla schiena. Indossa una camicia bianca sotto una giacca nera e dei pantaloni dello stesso colore. In tutto questo prova un certo piacere a rapire dei bambini.

Slender Man: un incubo nato dal web

Eric Knudsen ha creato questo personaggio, in occasione del concorso fotografico sul sito Something Aweful nel 2009, da lì in poi è diventato famoso come un meme sulla rete.

Il suo personaggio appare anche lontano dalla rete ad esempio in alcuni videogiochi a lui ispirati come “Slender: The Eight Pages” e “Slender: The Arrival”, ma viene citato anche nel videogioco “Minecraft”.

Il personaggio creato da Eric Knudsen è stato anche al centro di un fatto di cronaca, che ha visto coinvolta una bambina di 12 anni a Waukesha in Wisconsin, questo fatto viene raccontato dal documentario andato in onda su HBO, “Beware the Slenderman”.

“Slender Man” è un film diretto da Sylvain White (“Stepping – Dalla strada al palcoscenico”, “The Losers”), e scritto da David Birke già autore di “13 Sins”.

Il cast del film sarà formato da Joey King (“L’evocazione – The Conjuring di James Wan, “Insospettabili sospetti” di Zach Braff), Jaz Sinclair (“Città di carta” di Jake Schreier), Julia Goldani Telles (la Whitney Solloway di “The Affair”) e Annalise Basso (Ouija – L’origine del male di Mike Flanagan, “Captain Fantastic” di Matt Ross).

La produzione del film è iniziata a maggio del 2016 da parte della Sony Pictures e nel gennaio del 2017 è stato scelto Sylvain White come regista del film. Le riprese del film sono state girate a Baston nel corso di giugno e luglio del 2017.

“Slender Man” dovrebbe uscire nelle sale americane il prossimo 18 maggio 2018.