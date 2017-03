Slam – Tutto per una ragazza - Recensione

“Slam - Tutto per una ragazza” è l'adattamento dell'omonimo romanzo del 2007 di Nick Hornby, sebbene sia ambientato a Roma invece che a Londra.

La pellicola diretta da Andrea Molaioli si presenta bene, all'inizio: particolarmente azzeccata la scena dei titoli di testa che scorrono mentre osserviamo una tavola da skate percorrere le strade principali di Roma.

Il film segue le vicende di Sam, ragazzo di sedici anni con la passione per lo skate e per Tony Hawk, che, sentendosi intrappolato in una relazione con la bella Alice, deciderà di lasciarla per perseguire i propri sogni (come volare in California e andare all'università), salvo ritrovarsi in una situazione forse più grande di lui: l'arrivo di un figlio.

Slam – Tutto per una ragazza: “Sfortuna o maledizione di famiglia?”

Un figlio a sedici anni non è di certo una novità in casa Santini. Stessa sorte, infatti, è toccata alla madre e alla nonna di Sam, entrambe diventate madri giovanissime. Una scelta che, seppur bonariamente, le donne sostengono abbia rovinato le loro vite.

E proprio i genitori appena trentenni suscitano ilarità (degna di nota la prestazione di Luca Marinelli nel ruolo del padre di Sam) ma anche una fastidiosa irritazione: rappresentano il prototipo di due adolescenti che inevitabilmente falliscono nella guida genitoriale di un ragazzo costretto, invece, a diventare un adulto troppo presto.

Complici dei sogni profetici, che dal punto di vista dello spettatore rendono abbastanza confusa la dinamica del film, il protagonista decide finalmente di assumersi le proprie responsabilità e di ripristinare la relazione con Alice, intenzionata a tenere il bambino molto più di quanto lo sia lui.

“Slam – Tutto per una ragazza”: una rovinosa caduta nel finale

Tralasciando la scena del parto a dir poco inverosimile, per non dire penosa, il regista mostra come Sam riesca, dopo anni di tentativi, a compiere quel famoso “900” (il salto con due rotazioni e mezzo in aria), che è un po' una metafora della sua vita.

Ma si sa, ad un grande numero spesso segue una clamorosa caduta, uno slam, appunto.

Complessivamente è un film godibile che cerca di addentrarsi in quel mondo misterioso che è l'adolescenza, fatta di sogni, primi amori e speranze.

Peccato per il ritmo dato alla pellicola, a tratti vorticoso e a tratti particolarmente lento che, nonostante le buone performance degli attori, ha lasciato un senso di incompiutezza allo scorrere dei titoli di coda.

Da Molaioli forse ci aspettavamo un po' di più.

Sonia Buongiorno