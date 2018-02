Skyscraper: dal Super Bowl il primo trailer italiano

È uscito il primo trailer di “Skyscraper” il film d’azione diretto da Rawson Marshall Thurber con Dwayne “The Rock” Johnson in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 19 luglio 2018.

“Skyscraper” è una corsa contro il tempo

Durante la pubblicità del Super Bowl, andato in onda questa notte, è stato rilasciato il primo trailer dell’action movie “Skyscraper” diretto da Rawson Marshall Thurber e con protagonista Dwayne Johnson, che qui vestirà i panni di Will Ford, un’ex agente dell’FBI ora responsabile della sicurezza di un grattacielo. Sfortunatamente, è proprio sul quel grattacielo che divamperà un incendio che coinvolgerà la famiglia di Will. Il protagonista dovrà lottare per salvare la famiglia e redimere il suo nome, in quanto accusato dell’incidente.

Il cast di “Skyscraper” è composto, oltre che da Johnson, da: Neve Campbell, Pablo Schreiber, Chin Han, Roland Møller, Byron Mann, Elfina Luk, Kayden Magnuson, Hannah Quinlivan, Byron Lawson.

Il film è stato annunciato il 22 giugno 2017 e la sua data di rilascio nelle sale cinematografiche italiane è stata fissata per il 19 luglio 2018 distribuito dalla Universal Pictures.

Riccardo Careddu

05/02/2018