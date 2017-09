Sky: tutte le uscite a partire dal mese di settembre

Sarà un mese pieno di novità quello di settembre, una programmazione imperdibile sbarcherà su Sky e a proposito di sbarcare, è in arrivo l’attesissima quarta stagione di “Black Sails”; i pirati sono pronti a tornare sulle nostre reti televisive.

Sky: l’attesissima serie TV che debutta questo mese

Tra le tante serie TV che iniziano questo mese c’è l’attesissimo “Tiny Star”, uno show televisivo britannico creato da Rowan Joffé e verrà trasmesso su Sky Atlantic in ben cinque paesi, tra cui Irlanda, Germania, Regno Unito, Italia e Austria.

La serie ha per protagonista un ex detective della polizia londinese, che ora è diventato capo di polizia della piccola cittadina in cui si è trasferito con la famiglia per scappare da un passato turbolento. Interpretato da un eccellente Tim Roth, Jim Worth, si troverà ad affrontare degli assassini che minacciano lui e la sua famiglia. La voglia di sopravvivere porta il risveglio di un suo violento alter ego, Jack Devlin.

Questa quasi rivisitazione del romanzo sul Dottor Jeckill e Mr Hyde, viene trasmesso questo mese nel nostro paese e in America è già stato rinnovato per una seconda stagione, quindi per chi si appassionasse allo show, tranquilli ci sarà una continuazione.

Sky: le nuove stagioni

Aidan Turner ritorna nei panni di Ross per la seconda stagione della serie TV ambientata nel XVIII, secolo, “Poldark”. Un altro grande attesissimo ritorno è quello di “Fear the Walking Dead”, la serie ormai cult ritorna per una terza stagione sui canali di Sky a partire da questo fine mese per poter dare più brio alle nostre giornate autunnali.

Anche “Outlander” arriva in Italia con la terza stagione, il telefilm tratto dall’omonima serie di romanzi best-seller è tra le più seguite degli ultimi anni; si prospettano degli ascolti altissimi.

In questa era di revival e remake non poteva mancare la miniserie TV che ha riesumato i personaggi di uno degli show campione di ascolti in tutto il mondo, “Prison Break”. Dopo esser tanto stuzzicati dagli sneak-peek pubblicati dalla Fox, tutti i fan italiano fremono all’idea di sapere cosa succederà.

Ultimo e non meno importante: finalmente arriva la stagione conclusiva di “Teen Wolf”, l’attesissimo capitolo finale del paranormal-teen-drama che si è guadagnato milioni di fan in giro per il mondo. Quale sarà la nuova minaccia che incombe su Beacon Hills? Riusciranno Scott, Lydia, Styles, Malia e gli altri a sopravvivere anche questa volta?

Diciamo che sarà un autunno ricco di emozioni per tutti gli appassionati di serie TV.

Alessio Camperlingo

08/09/2017