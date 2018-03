Sissy Spacek con Julia Roberts in “Homecoming”

La bravissima Sissy Spacek affiancherà Julia Roberts e Bobby Cannavale in una serie tv che sarà visibile in streaming per due stagioni.

L’attrice premio Oscar Sissy Spacek, lavorerà per la casa di produzione Amazon

Secondo quanto riportato da Variety, l’attrice Sissy Spacek, premiata con l’Oscar nel 1981 per la “La ragazza di Nashville”, è stata scelta per entrare a far parte del cast della serie Amazon “Homecoming”.

Il cast è composto da Julia Roberts, Bobby Cannavale e Stephan James.

“Homecoming” è una serie che può essere catalogata nel genere thriller psicologico e che vede per protagonista un’assistente sociale in una struttura governativa, alla quale viene assegnato un soldato veterano di guerra desideroso di ricongiungersi alla vita civile.

La serie è basata sul podcast di successo della Gimlet Media.

Sissy Spacek interpreterà Ellen Bergam, la madre della protagonista Heidi, alla quale presterà il volto Julia Roberts. Sembrerebbe che il personaggio di Ellen sia un po’ sopra le righe, ma ferocemente protettiva nei confronti della figlia.

La serie è della Universal Cable Production (UCP) e della Amazon Studios ed è scritta e prodotta da Eli Horowitz e Micah Bloomberg; Sam Esmail, creatore della serie “Mr. Robot”, avrà il compito di dirigere lo show. Esmail, inoltre, produrrà la serie con la sua società Esmail Corp, insieme al produttore esecutivo di “Mr Robot” Chad Hamilton della Anonymous Content.

L’Amazon Studios ha richiesto due stagioni della serie “Homecoming”, che sarà presentata in anteprima mondiale in streaming.

Sissy Spacek: Una carriera di successo

Sissy Spacek è una delle attrici più rispettate di Hollywood con una carriera che dura da quattro decenni.

É nota per aver interpretato il ruolo principale in “Carrie” di Brian De Palma, tratto dal romanzo di Stephen King, nonché per i suoi ruoli in “Coal Miner’s Daughter”, “Badlands”, “The Straight Story”, “In the Bedroom” e il nuovo film in uscita “Old Man and the Gun”.

Ha anche partecipato a serie tv come “Big Love” della HBO, “Bloodline” di Netflix e “Castel Rock” della Hulu che uscirà a breve.

Sissy Spacek è rappresentata dalla UTA e dalla MGMT Entertainment.

Ilaria Di Mattia

30/03/2018