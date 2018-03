Regia: Gina Prince-Bythewood

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 7 febbraio 2019

Silver Sable è sulle tracce di Felicia Hardy (anche nota come la Gatta Nera), sotto ordine del governo. Pare infatti che Felicia sia entrata in possesso di alcune informazioni segrete e che ora si nasconda tra Brasile, Paraguay e Argentina, dove non è applicata la legge.

Per trovarla, Silver chiede aiuto anche a Dmitri Smerdyakov (conosciuto come il Camaleonte). I due, però, non sono gli unici a voler ritrovare la Gatta Nera...

Silver & Black: una produzione tutta al femminile

Dopo il successo di molti cortometraggi, l'acclamata Gina Prince-Bythewood ("Love & Basketball", "La vita segreta delle api", "Beyond the Lights - Trova la tua voce") cura la regia di "Silver & Black". La sceneggiatura del film, prodotto dalla Sony Pictures, è invece di Lindsey Beer ("Godzilla vs Kong", "Chaos Walking", "Barbie") e Geneva Robertson-Dworet ("Captain Marvel", "Tomb Raider").

Il personaggio della Gatta Nera è stato creato da Marv Wolfman e Keith Pollard nel 1979, mentre quello di Silver Sable è una creazione del 1985 di Tom DeFalco e Ron Frenz.

Nel film, appariranno anche altre figure dell'universo Marvel: Jessica Drew (Donna Ragno), Dominic Fortune, Charles Standish, la Roxxon Oil, Lonnie Lincoln (Lapide) e Sergei Kravinoff (Kraven il Cacciatore).

"Silver & Black", come l'altro attesissimo spin-off della saga di Spiderman, "Venom", sarà girato ad Atlanta.