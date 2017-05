Silver and Black: Gina Prince-Bythewood in trattative per la regia

“Silver and Black” è il nuovo spin-off di “Spider-Man”. La Marvel ha proposto a Gina Prince-Bythewood di occuparsi della regia e potrebbe essere la prima donna di colore a dirigere un film sui supereroi.

Silver and Black: il prossimo lavoro della Sony Pictures

A riscrivere lo script di “Silver and Black” sarà Gina Prince-Bythewood (La vita segreta delle api), la cui sceneggiatura, era stata stilata in precedenza da Christopher Yost (Thor: The Dark World).

La regista ha già lavorato con la Marvel, dirigendo il pilot della prossima serie in uscita sulla rete televisiva Freeform, “Cloak & Dagger”.

A produrre la trasposizione cinematografica ispirata agli omonimi personaggi dei fumetti, saranno Matthew Tomalch e Amy Pascal, che hanno già lavorato con la Sony Pictures per portare sul grande schermo cinecomics come “The Amazing Spider-Man”, “Spider-Man – Homecoming” e il remake di “Ghostbusters” del 2016.

Silver and Black: antagoniste e alleate

Nel film “Silver and Black” non è ancora chiaro il ruolo dei due personaggi, ma nei famosi fumetti dell’Uomo Ragno, Silver Sable e la Gatta Nera ricoprono entrambe i ruoli di alleate e antagoniste del tessitore di ragnatele.

Il film si basa sulle due fuorilegge connesse al mondo di Spider-Man, Silver Sable e Black Cat. Fino ad ora, nei film della Sony, abbiamo incontrato solamente l’alter ego della sensuale Gatta Nera (Felicia Hardy), interpretata da Felicity Jones nel film “The Amazing Spider-man 2 – Il potere di Electro” e affiancata dagli attori di successo come Andrew Garfield (Peter Parker) e Emma Stone (Gwen Stacy).

L’unica cosa certa è che “Silver and Black” uscirà nelle sale cinematografiche nel 2018, solamente dopo la proiezione di “Venom”, anch’esso un film distaccato dal Marvel Cinematic Universe e spin-off di “Spider-Man”.

Probabilmente il film R-rated (“Venom”) e questo nuovo progetto, possibilmente diretto da Gina Prince-Bythewood, potranno essere collegati. E chissà, la Sony Pictures potrebbe avere l’intenzione di creare un nuovo universo esteso grazie ad altri personaggi nei fumetti Marvel che non hanno ancora fatto la loro comparsa sul grande schermo.

Alessio Camperlingo

26/05/2017