Silver and Black: rivelati i dettagli sul cast

La regista, Gina Prince-Bythewood ha intenzione di raccontare la storia di due donne danneggiate che sono in combutta tra di loro in “Silver and Black”, ma che hanno comunque bisogno l’una dell’altra per sopravvivere. ‘Un po’ come Thelma e Louise, ma in versione fumettistica’, spiega la regista.

Silver and Black: Black Cat e Silver Sable in un film tutto loro

Non è sicuro quanto le informazioni trapelate dal web possano essere veritiere, ma i particolari rivelati sono molto interessanti.

Quello che sembra essere chiaro è che Silver Sable, la tenebrosa mercenaria e leader della nazione Symkaria, è quasi la vera e propria protagonista. Probabilmente il padre di Sable, Ernst e il popolo di Symkaria saranno delle figure importanti ai livelli di sviluppo della trama di questo nuovo cinecomic.

A quanto pare la ‘villain’ protagonista di “Silver and Black” è motivata dalla sua personale vendetta contro il professor Stromm che sembra stia conducendo dei malvagi esperimenti sulla popolazione di Symkaria.

Nel frattempo sembra che Black Cat faccia parte dei rinforzi del Dottor Stromm, e forse in questo film si spiegherà che la Gatta Nera riceve le sue abilità feline proprio per via di un’esperimento di Stromm.

In ogni caso il cammino delle due hero-villain è destinato ad incrociarsi e a collaborare per la riscossa della reciproca libertà.

Silver and Black: due giovani personaggi

Finalmente è trapelato che entrambe le protagoniste di “Silver and Black” saranno abbastanza giovani (forse dell’età del nuovo Peter Parker o poco più), infatti la Sony Pictures è alla ricerca di attrici che abbiano appena venti anni per interpretare i ruoli principali.

Far entrare nel cast giovani attrici sta a significare che la Sony ha intenzione di far permanere i personaggi di Gatta Nera e Silver Sable nello Spiderverse per più di un film. Sperando che possa uscire fuori qualche altra nuova informazione, si può iniziare a fantasticare su chi possa interpretare le due hero-villain.

Alessio Camperlingo

09/08/2017