Silicon Valley: rinnovata per una quinta stagione

Tra le serie tv più divertenti degli ultimi anni, Silicon Valley è stata rinnovata per una quinta stagione dall’emittente televisiva HBO, senza però uno dei suoi protagonisti. Confermato anche il rinnovo di “Veep”.

Silicon Valley: T.J. Miller non sarà nella prossima stagione

I fan della comica serie televisiva possono stare tranquilla, “Silicon Valley” avrà un nuovo ciclo di episodi che usciranno il prossimo anno. A una buona notizia segue però una cattiva: T.J Miller, l’interprete di Erlich Bachman, non ci sarà. L’attore ha in cantiere alcuni progetti cinematografici, tra cui “Wonderstruck” (presentato al Festival di Cannes 2017) e “Red Player One” di Steven Spielberg.

Ecco il comunicato rilasciato dalla HBO:

“I produttori di “Silicon Valley” e T.J. Miller hanno convenuto reciprocamente per un suo non ritorno nella stagione 5. Nei panni di Erlich Bachman, T.J. ha portato alla vita un personaggio indimenticabile e, sebbene la sua assenza nello show si farà sentire, apprezziamo il suo contributo e restiamo in attesa di future collaborazioni“.

La serie tv, incentrata sul disastrato gruppo di programmatori della Silicon Valley, ha riscosso un grande successo fin dal suo debutto, ottenendo numerose nomination ai Critic’s Choice Televisione Awards e vincendo due Emmy.

Silicon Valley: la nuova stagione debutterà nel 2018 insieme a “Veep”

“Sillicon Valley” non è l’unica serie-Tv della HBO ad esser rinnovata. Anche “Veep”, la serie incentrata sulla vice presidente degli Stati Uniti Selina Meyer, è stata rinnovata per la settima stagione. Vedremo ancora la Meyer destreggiarsi per sopravvivere ai giochi della politica americana.

“Veep” ha ricevuto 4 nomination agli Emmy come miglior serie televisiva, vincendo nel 2015. La serie è valsa alla sua protagonista, Julia Louis-Dreyfus, la vittoria di cinque Emmy come miglior attrice in una serie commedia e due candidature ai Golden Globe nella stessa categoria.

Le nuove stagioni di “Silicon Valley” e “Veep” debutteranno nel 2018.

Silvia D’Ambrosio

26/05/2017