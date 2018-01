Sierra Burgess Is A Loser: il film acquistato da Netflix

Netflix ha acquistato i diritti del film “Sierra Burgess Is A Loser” con protagonista Shannon Purser, già vista nella prima stagione di “Stranger Things”.

Sierra Burgess Is A Loser: comprato da Netflix

Il film indipendente realizzato dalla Black Label Media, “Sierra Burgess Is A Loser” è stato acquistato dalla piattaforma streaming Netflix. Il film scritto da Lindsey Beer e diretto da Ian Samuels, al suo primo lungometraggio, dopo varie esperienze con i corti, vede tra i protagonisti Shannon Purser, RJ Cyler (“Quel fantastico peggior anno della mia vita” di Alfonso Gomez-Rejon, “War Machine” di David Michôd), Kristine Froseth (“Rebel in the Rye” di Danny Strong), Noah Centineo (“Viral” di Tim Shechmeiste, “The Fosters”), Chrissy Metz (“This Is Us”, “American Horror Story: Freak Show”), Alan Ruck (“E venne il giorno” di M. Night Shyamalan), e Lea Thompson (“J. Edgar” di Clint Eastwood).

Una delle attrici più conosciute di questo film, soprattutto per gli amanti delle serie è Shannon Purser che ha interpretato Barb, nella prima stagione della serie di successo targata sempre Netflix “Stranger Things”. Di recente la Purser ha lavorato nella serie targata Showtime “I’m Dying Up Here” e nella serie NBC “This Is Us”.

Sierra Burgess Is A Loser: una commedia romantica

Il film “Sierra Burgess Is A Loser” è una commedia romantica ispirata al Cyrano de Bergerac, adattandolo però nella contemporaneità. Ambientato in un liceo, vede come protagonista Sierra, un’adolescente intelligente che però fa fatica a relazionarsi con gli altri per via del suo aspetto. Un caso di identità sbagliata si traduce in un inaspettato romanticismo che porterà Sierra a collaborare con la ragazza più popolare della scuola per vincere la sua cotta.

Il film “Sierra Burgess Is A Loser” è stato prodotto dalla Black Label Media, con Molly Smith, Rachel Smith, Trent Luckinbill, e Thad Luckinbill.

Tomas Barile

19/01/2018