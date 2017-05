Regia: Cristi Puiu

Cast: Mimi Branescu, Judith State, Bogdan Dumitrache, Dana Dogaru, Sorin Medeleni

Genere: Drammatico, colore

Produzione: Francia, Romania, Bosnia-Herzegovina, 2016

Distribuzione: Parthénos

Durata:173 minuti

Data di uscita: giovedì 8 giugno 2017

"Sieranevada" di Cristi Puiu è ambientato a Bucarest, tre giorni dopo i fatti di cronaca che riguardano l'attacco alla sede del giornale satirico parigino Charlie Hebdo. Il protagonista, il dottor Lary, ha perso il padre da quaranta giorni e sta raggiungendo la famiglia per una commemorazione a casa della madre, ma il clima è tutt'altro che disteso. Impossibilitato a fuggire dalle proprie paure più recondite e da uno scomodo passato che lo insegue, Lary, sarà costretto a prenderne atto e a riconsiderare il suo ruolo all'interno del nucleo famigliare, raccontando la verità.

La sensibilità del regista romeno Puiu - noto al grande pubblico per il lungometraggio "La morte del signor Lazarescu", per cui ha ricevuto una nomination agli European Film Awards del 2005 come Miglior regista - con "Sieranevada", vuole andare ad indagare quello che si nasconde nella Romania contemporanea, attraverso lo specchio della 'famiglia' e delle tradizioni popolari che in essa si consumano.

Sieranevada: un passato menzognero

Convitato speciale al banchetto diventa quindi, a 25 anni dalla sua morte, la figura di Nicolae Ceausescu, dittatore comunista che concentrò le sue ragioni politiche sull'odio spropositato nei confronti della madre patria URSS.

All'interno di questa famiglia, punto focale della nostra attenzione, s'interfacciano opinioni spesso in contrasto e a volte menzognere, tra chi resta incollato ad un passato oscuro senza possibilità di aprirsi al futuro e chi ha fatto dell'inganno la propria verità personale.

In una quasi claustrofobica realtà domestica, l'occhio della cinepresa, insieme a quello dello spettatore - sapientemente diretto da Puiu - è proiettato su uno spaccato della società a cui sembra che il regista voglia suggerirci di guardare con particolare attenzione, per fare dell'osservatore un testimone delle conseguenze di ciò che resta nel vivere quotidiano, di un regime politico che, sebbene appartenente al passato, ancora riesce a macchiare con la sua influenza il futuro di una comunità.