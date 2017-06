Sieranevada – Recensione: Alla scoperta della Romania attraverso un nucleo familiare

Sieranevada è il quinto film di Cristi Puiu figura di spicco dell’emergente cinema rumeno. Il curioso titolo (l’errore ortografico è voluto) naturalmente fa riferimento alla mitica Sierra Nevada, la regione della California soggetta nell’Ottocento alla corsa all’oro. Un titolo che quindi evoca mistero e avventura, come quelle che agitano gli strani personaggi che ruotano all’interno di un appartamento di Bucarest.

Sieranevad: celebrazione di un defunto

L’ispirazione del film proviene da un episodio autobiografico. Nel 2007 il padre del regista muore e Puiu si ritrova in casa conoscenti del padre e familiari che di rado, aveva visto. Inevitabilmente, nei confronti di quegli individui, nacque il bisogno di conoscere, spesso degenerato anche nel litigio. Proprio quello che accade nel suo film.

Quaranta giorni dopo la morte del padre, così come imposto dalla tradizione rumena, Lary, un medico sulla quarantina, si prepara a commemorare il defunto insieme a familiari e amici. C’è un nucleo familiare da ricompattare dopo la morte del patriarca e ogni membro della famiglia si candida a occupare “il posto vacante”. Inevitabilmente nasceranno scontri tra diverse mentalità che restituiranno un prezioso spaccato della Romania contemporanea; Paese che, sebbene sia completamente avviata alla modernità (o almeno a quella che consideriamo tale nella nostra mentalità occidentale) ancora presenta il pesante retaggio degli anni del comunismo e della dittatura di Ceaușescu.

Sieranevad: tra piani sequenza e long take

Quasi in maniera claustrofobica, la vicenda è ambientata completamente all’interno delle mura di un appartamento che diventa l’emblema di un micro mondo, quella della Romania contemporanea.

La macchina da presa del regista è sempre ad altezza d'uomo, quasi a configurarsi come gli occhi di un osservatore invisibile, quasi fosse lo sguardo del defunto; questo assiste, in maniera silenziosa, alle avventure esistenziali dei suoi familiari. Uno sguardo che si sovrappone a quello del regista che nel flusso della giornata cerca di far emergere spontaneamente il suo punto di vista che sarebbe limitativo pensarlo unicamente riferito alla società rumena.

Per far emergere naturalmente i vari spunti del suo ragionamento, il regista si serve di lunghi piani sequenza e long take che valorizzando anche la straordinaria bravura del cast; scelte registiche che restituiscono il giusto tempo dei vari dialoghi, litigi, risate e pianti, consumati nell’angusto appartamento.

Un film ironico e drammatico al tempo stesso che sconta unicamente la sua estrema durata: oltre 170 minuti.

Oreste Sacco