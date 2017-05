Sicilian Ghost Story – Recensione: Una fiaba nera firmata da un duo di giovani cineasti già premiati nel 2013 a Cannes

Il film di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, che apre la prestigiosa Semaine de la Critique al Festival di Cannes 2017, prende ispirazione da un drammatico fatto di mafia veramente accaduto; tuttavia, il tema viene rielaborato in una chiave assolutamente onirica e visionaria. La scomparsa di Giuseppe, figlio di un pentito di mafia, sembra non esser notata da nessuno, eccetto che dall’adolescente Luna, innamorata di lui.

Lo script è basato su un fatto di cronaca risalente al 1993, quando il figlio di Santino Di Matteo è stato rapito dal mafioso Giovanni Brusca, per convincere il padre, un pentito, a non parlare con i giudici. Purtroppo, il bambino verrà strangolato dai suoi aguzzini dopo una lunga prigionia e il suo corpo sarà sciolto nell’acido; lo racconterà lo stesso Brusca ai giudici molti anni dopo.

Sicilian Ghost Story: l'alta tensione e l'insieme di generi diversi rapiscono completamente lo spettatore

La mafia e i suoi orrori sono raccontati dalla prospettiva di una ragazzina siciliana ai suoi primi turbamenti amorosi, intrappolata in un incubo senza fine: lei sembra l’unica ad aver capito che qualcosa di terribile è accaduto al suo fidanzatino. Luna (Julia Jedlikowska) è figlia di una madre assolutamente anafettiva, una donna svizzera trapiantata nella bella isola italica, e di un padre, che cerca di aiutarla come può. Ha anche un forte legame con la sua amica ,Loredana (Corinne Musellari), e ha scambiato il suo primo bacio con Giuseppe (Gaetano Fernandez), che improvvisamente scompare.

È l’inizio di un sogno lucido popolato da civette, cavalli neri e boschi; un mondo in cui perdersi fino al tentativo di annegare in un fiume. "Sicilian Ghost Story" è una storia onirica, gotica e carica di simbolismi, in cui la realtà e la finzione nella testa dei due giovani protagonisti sono continuamente in collisione. Non ha senso guardare a quest’opera con la logica; infatti, per capirla, occorre lasciarsi letteralmente rapire dall’alternanza tra il sogno e la veglia di Luna. Intorno a lei tutto sembra andare bene, in realtà, è circondata solo da omertà e paura, sentimenti veri che dilagano in Sicilia davanti al fenomeno della mafia.

I due registi mettono in scena un dramma che più nero non si può, raccontando la morte del giovane Giuseppe come una fiaba di Grimm: con orchi e streghe che mangiano i bambini. Però qui tutto è reale, a cominciare da “Faccia da porco”, il rapitore chiamato così da Luna, non a caso come il mafioso Giovanni Brusca.

Sicilian Ghost Story: boschi e caverne diventano metafore palesi della mente della protagonista

La fotografia all’insegna del cinema espressionista tedesco è firmata da Luca Bigazzi. Lo script è parte essenziale del racconto, un continuo rifugiarsi di Luna nella grotta naturale che ha in casa, dove è la sauna della madre, che ricorda nei modi e negli abiti la Signorina Rottermeier di “Heidi”.

Il film del duo di registi è connotato da colori cupi, come i capelli blu elettrico fatti dalle due amiche in un impeto di ribellione contro la gretta provincia in cui vivono; tonalità che richiamano la terribile oscurità della storia raccontata.

Solo il finale si apre nella luce, con le onde del mare davanti alla Valle dei Templi. Luna è uscita dai suoi incubi come una novella Alice nel Paese delle Meraviglie in versione contemporanea e si è aperta alla vita. C’è qualcosa di lynciano in questo film e ricorda molto “La morte corre sul fiume” (1955), unica opera del regista Charles Laughton, un film cult come merita di diventare anche "Sicilian Ghost Story".

Del resto la sceneggiatura è stata già insignita del Sundance Institute Global Filmmaking Award al Sundance Film Festival del 2016, il che ci pare un buon inizio. Ottimo il cast ad iniziare dai due ragazzi Julia Jedlikowska e Gaetano Fernandez, entrambi esordienti.

Ivana Faranda