Regia: Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi.

Cast: Walter Leonardi, Massimiliano Loizzi, Marco Ripoldi, Paolo Rossi e Valentina Lodovini.

Genere: Commedia, Colore.

Durata: 89 minuti.

Produzione: Italia, 2017.

"Si muore tutti democristiani" prima prova cinematografica degli youtuber "il terzo segreto di satira" che mostra uno spaccato italiano tra giovani e politica.

Si muore tutti democristiani: Primo film de “il terzo segreto di Satira”

"Si muore tutti democristiani" è la storia di tre ragazzi: Enrico, Fabrizio e Stefano amici da una vita, accomunati dalla fede politica e la passione per il videomaking. I tre hanno militato per anni nei partiti di sinistra, partecipando attivamente agli eventi e ad i meeting del partito, ma anche lavorando a video promozionali di sindacati e per il sociale, con la speranza di realizzare il loro più grande sogno: poter diventare dei famosi documentaristi e viaggiare in giro per il mondo girando documentari.

Un giorno, increduli, il loro sogno si realizza: i tre ragazzi vengono ingaggiati per realizzare un documentario sugli immigrati per conto di una Onlus. Però saranno costretti a fare i conti con una triste realtà: a pochi giorni dall'inizio delle riprese infatti scoppia uno scandalo in cui è coinvolto il capo della Onlus, accusato di riciclaggio e truffa a danno degli immigrati. I tre si trovano nella scomoda situazione di dover decidere cosa fare: Enrico è il più legato alla fede politica e non vuole continuare il progetto, Fabrizio non vuole fermare le riprese, ma anzi vede nello scandalo un’opportunità, mentre Stefano si trova in mezzo agli amici e non sa quali parti prendere. Tutta la commedia ruota attorno alla voglia di realizzare il documentario da parte dei ragazzi, cercando di non compromettere i valori in cui hanno sempre creduto.