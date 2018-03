Titolo originale: Show Dogs

Regia: Raja Gosnell

Cast: Stanley Tucci, Natasha Lyonne, Will Arnett, Alan Cumming, Gabriel Iglesias, Ludacris Shaquille O'Neal, Bern Collaço, Andy Beckwith, Clem So, Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio

Genere: Avventura, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 10 maggio 2018

"Show Dogs - Entriamo in Scena" è un film d'avventura che ripercorre le vicende di Max, un rottweiler che lavora nell'FBI, insieme a Frank, il suo partner umano. Un giorno, indagando sul rapimento di un cucciolo di panda, viene costretto dal suo dipartimento a lavorare sotto copertura ad una mostra dei cani, spacciandosi per un partecipante. Con l'aiuto del suo compagno, Max imparerà a comportarsi come un vero cane da mostra e scoprirà che lavorare in squadra non è male come sembra.

Show Dogs - Entriamo in Scena: uno dei tanti film per ragazzi

Il film "Show Dogs - Entriamo in Scena" è l'opera del regista e montatore statunitense Raja Gosnell, conosciuto per aver realizzato una lunga serie di film d'avventura per ragazzi, tra cui "Mamma ho preso il morbillo", "Big Mama" e i due film sulle avventure del cane investigatore "Scooby-Doo". Poi realizza anche "I Puffi", seguito dal sequel "I Puffi 2": due film ibridi in cui la grafica computerizzata viene combinata ad azione dal vivo.

Nel cast di "Show Dogs - Entriamo in Scena" sono presenti vari attori famosi, tra cui si distinguono: Vill Arnett, noto soprattutto per aver interpretato la parte di Gob nella serie televisiva "Arrested Development - Ti presento i miei"; Stanley Tucci, vincitore di due Golden Globe per "Winchell" nel 1998 e "Conspiracy - Soluzione finale" nel 2001. Vi è presente anche Alan Cumming, un attore e regista scozzese conosciuto per aver recitato in tantissimi film tra cui "GoldenEye", il diciassettesimo film di James Bond, "X-Men 2" e "The Mask 2".

Il film è distribuito da Eagle Pictures.