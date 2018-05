Show Dogs – Entriamo in Scena: conferenza stampa alla Casa del Cinema

Oggi, 07 maggio 2018 alla Casa del Cinema si è svolta la conferenza stampa della nuova commedia “Show Dogs – Entriamo in Scena” al cinema dal 10 maggio. Alla presentazione del film erano presenti l’attore Giampaolo Morelli, il direttore di doppiaggio Massimiliano Alto e il direttore generale della Eagle Pictures Roberto Proia.

Show Dogs – Entriamo in Scena: decine di star per l’Oipa

Alla conferenza stampa alla Casa del Cinema erano attesi anche altri artisti che hanno prestato la voce agli amici a quattro zampe nel nuovo film Eagle Pictures: “Show Dogs”. Barbara D’Urso, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini, Giulio Berruti e altri che per motivi personali non hanno potuto partecipare alla presentazione della pellicola alla stampa.

Il direttore generale della Eagle Pictures ha prontamente ricordato che il cachet delle star che hanno doppiato i cani sono stati interamente devoluti all’Oipa, organizzazione internazionale per la protezione degli animali.

Giampaolo Morelli: “Mi sono messo alla prova con il doppiaggio”

Lucio Napoli in “Smetto quando voglio”, Morelli ha spiegato alla stampa la sua esperienza nel nuovo film. L’attore napoletano alla sua seconda esperienza di doppiaggio (ha prestato la voce a Flynn Rider in “Rapunzel”) si dice davvero contento di aver preso parte a questa iniziativa.

Ha ricordato che il doppiatore è completamente diverso dall’attore “sono due lavori differenti”. Il suo cane, Max, un rottweiler che lavora nell’FBI, ha l’accento napoletano e per Morelli è stata una caratteristica in più che l’ha divertito e convinto ad accettare il ruolo.

Show Dogs – Entriamo in Scena: la scelta del cast

Come sono state scelti doppiatori? Proia ammette che per alcuni personaggi avevano già in mente la voce, come ad esempio per Barbara D’Urso (Daisy nel film) o per Cristiano Malgioglio (Felipe). In altri casi i doppiatori si sono presentati spontaneamente ai provini per dare il loro contributo per la donazione all’Oipa. Bneji & Fede, Ale e Franz, Rossella Brescia, Nino Frassica, Claudio Amendola, Marco Masini e molti altri ancora.

Matteo Farinaccia

07/05/2018