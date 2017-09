Shonda Rhimes: ritorna il TGIT sulla ABC

Dopo che la sospensione del TGIT dell’anno scorso sul network americano, ABC, quest’anno ritornano le serie TV targate Shondaland tutte insieme per la solita programmazione del giovedì sera. Shonda Rhimes riprende finalmente il controllo della sua serata dedicata al girl power.

Dopo il rilascio del nuovo promo, nuovi particolari per le serie di Shonda Rhimes

Manca pochissimo e finalmente ci sarà il ritorno dell’attesissimo ‘Thank God It’s Thursday’ con “Grey’s Anatomy”, “Scandal” ormai arrivato all’ultima stagione e “Le regole del delitto perfetto”. Già dal primo trailer rilasciato dalla ABC abbiamo potuto constatare il ritorno del trio composto da Meredith Grey, Olivia Pope e Annalise Keating, per la serata evento che l’anno scorso ha dovuto prendersi una pausa per via della gravidanza di Kerry Washington (aka Olivia Pope).

Nel nuovo promo del TGIT ideato da Shonda Rhimes viene annunciato il ritorno di Teddy Altman in “Grey’s Anatomy”, mentre in “Scandal” Olivia Pope prende parte a una operazione top-secret nel Comando del B613 e Annalise Keating di “Le regole del delitto perfetto” incontra una conoscenza che proviene dal suo passato.

Cosa aspettarsi dalle nuove stagioni delle serie di Shonda Rhimes?

Era da un po’ che si annunciava che “Grey’s Anatomy” sarebbe stata meno deprimente e più raggiante come show televisivo rispetto alle stagioni precedenti. Infatti è ritornata una delle autrici delle prime stagioni e con lei anche ritmi più delicati.

Per “Scandal” ci sarà un salto temporale, le vicende avranno luogo subito dopo le elezioni di Mellie Grant come presidentessa e vorrà assolutamente Olivia Pope al suo fianco.

Nella nuova stagione de “Le regole del delitto perfetto” si scoprirà di più sul passato oscuro di Annalise keating, grazie all’introduzione di una sua vecchia conoscenza in questa nuova stagione.

Per il momento “Grey’s Anatomy” torna sulla ABC alle otto di sera il 28 settembre con un doppio episodio, seguito a ruota da “Le regole del delitto perfetto”, invece “Scandal” ritorna a far parte del TGIT di Shonda Rhimes dal 5 ottobre.

Alessio Camperlingo

14/09/2017