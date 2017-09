Sheena – Regina della giungla: reboot del film anni ‘80

È in via di sviluppo un nuovo film incentrato sull’eroina degli omonimi fumetti, “Sheena – Regina della giungla”. Forse è un ottimo momento per questo film si ritornare nelle sale cinematografiche, quest’ultimo anno è stato pieno di remake e reboot e ce ne saranno ancora altri.

Sheena – Regina della giungla: potere al female-lead

Nell’ultimo decennio si sono viste molte trasposizioni con una protagonista femminile, in particolare di recente il film che ha dominato il Box Office, “Wonder Woman”, arrivando a inserirsi nella Top 5 dei supereroi con maggior successo. Il film del DC Extended Universe può aver finalmente provato che è un bene aver aperto i cancelli agli action movie con protagoniste femminili e adesso sembra arrivato il momento giusto per poter produrre film con proprietà simili.

Sembra che la Millenium Films voglia tentare di emulare il successo di “Wonder Woman” con un reboot cinematografico di “Sheena – Regina della giungla” e se la casa di distribuzione riuscisse realmente a formare un team creativo giusto e a raggruppare un cast azzeccato potrebbe anche riuscire nel suo intento. Purtroppo per il momento non sono disponibili altre informazioni riguardo al progetto.

Sheena – Regina della giungla: primo fumetto sui supereroi con una protagonista femminile

Sheena è stata la prima il primo personaggio femminile dei fumetti a capeggiare una serie tutta sua. Raggiunge la notorietà nel 1937, facendole guadagnare fama per anni e anni e successivamente nel 1984 uscì un film intitolato proprio “Sheena – Regina della giungla”.

Sia chi è nato negli anni Cinquanta che quelli nati nei primi anni Duemila hanno visto la serie televisiva basata su questo personaggio; ci sono state addirittura varie rappresentazioni a Bollywood incentrate sul soggetto di Sheena, incrementando la sua audience a livello mondiale.

La storia è molto simile a quella di Tarzan; Sheena si ritrova orfana nella giungla da quando era soltanto una bambina, successivamente impara a combattere, a sopravvivere e a comunicare con gli animali di cui può anche prenderne le sembianze. Sperando che la Millennium Films lasci trapelare qualche altro dettaglio a riguardo, tocca sperare che il film possa essere all’altezza delle sue originali trasposizioni.

Alessio Camperlingo

06/09/2017