Sharon Stone protagonista del comedy thriller “Sunny”

Sharon Stone, l’attrice più affascinante del mondo, sembra non perdere neppure un colpo.

Sarà la protagonista del comedy thriller “Sunny”, scritto da William Day Frank e diretto dalla regista norvegese Eva Sørhaug, qui alla sua prima esperienza in lingua inglese.

Sharon Stone, impassibile bellezza

Sharon Stone interpreterà una donna dalla vita apparentemente perfetta: madre single e devota alla sua prole, angelo del focolare; eppure, dietro questa maschera di rispettabilità, questa donna nasconde un segreto che la porterà a dover fuggire dalla città entro 24 ore.

Si scoprirà che la donna dall’esistenza invidiabilmente normale, in realtà, è una ‘Signora della droga’, che dovrà scontrarsi col boss della città in cui risiede.

Secondo Eva Sørhaug, Sharon Stone è l’attrice perfetta per un ruolo del genere: “[…] la sua capacità d’interpretare donne forti e sexy renderà questo feroce personaggio del tutto tridimensionale”.

Come non essere d’accordo? L’attrice americana dall’indicibile bellezza ha dato costantemente prova, nel corso della sua carriera, di avere la stoffa adatta a vestire i panni della donna ‘che non deve chiedere mai’.

Dopo “Basic Instinct”, film che l’ha consacrata a femme fatale del cinema mondiale, Sharon Stone ha iniziato ad indirizzarsi verso ruoli più complessi, come ad esempio quello ricoperto nel film “Casinò” di Martin Scorsese, che le ha fatto ottenere un Golden Globe e una nomination all’Oscar, per non parlare dei personaggi a cui ha dato vita e voce dalla fine degli anni ’90 a questa parte.

Insomma, ci possiamo aspettare solo il meglio da un’attrice così dotata come la Stone. Speriamo solo che il film sia alla sua, di altezza.