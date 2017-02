Sharknado 5: nuova tempesta di squali?

Con “Sharknado 5” vedremo l’intero pianeta invaso dai cicloni e dagli squali volanti

Sharknado 5: una calamità di grandezza mondiale

Ieri la Asylum ha ufficialmente confermato “Sharknado 5… Earth 0”, quinta pellicola del b-movie caratterizzato da uragani e squali. Questa volte, però, la tempesta di squali colpirà l’intera terra. Dietro la macchina da presa vi sarà di nuovo Anthony C. Ferrante, regista dei quattro film precedenti. Il film si baserà su una sceneggiatura di Scotty Mullen, anche se lo script di una pellicola di serie B non deve essere troppo articolato, ma contenere quella dose di action che avvinca lo spettatore.

Confermata la coppia protagonista, formata da Ian Ziering (“Beverly Hills 90210”) e Tara Reid (“American Pie”) rispettivamente nei ruoli di Fin Shepard e April Wexler, alle prese con un nuovo cataclisma, questa volta intercontinentale.

Le riprese si svolgeranno nel Regno Unito, in Australia e in altre nazioni che ancora non sono state rivelate.

Il primo “Sharknado” del 2013 era ambientato a Los Angelese, mentre il secondo colpiva New York. “Sharknado 3: Oh Hell No!” si sposta verso la costa orientale degli Usa, coinvolgendo Washington e la parte più a sud. Con il quarto b-movie, “Sharknado: The 4th Awakens”, il problema inizia ad assumere proporzioni mondiali, con la Torre Eiffel che si schianta nelle Cascate del Niagara, a causa dei vari tornado con i pesci voraci, lasciando spazio ad una continuazione che è finalmente giunta!

In Sharknado 5, la maggior parte del Nord America è ormai in rovina, mentre il resto del mondo è stato armato per un sharknado di dimensioni globali. Fin Shepard e la famiglia sono chiamati in prima linea per arrestare la tempesta, prima che il pianeta Terra venga distrutta. Segue la solita semplice struttura che ha garantito al franchise sempre un gran successo.

Erika Micheli

03/02/2017