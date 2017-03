Regia: Mauro John Capace

Cast: Corinna Coroneo, Giacinto Palmarini, Andrea Dugoni, Randall Paul, Mara D'Alessandro Cristina Botteon, Denis Bachetti, Ottaviano Taddei, Germano Di Renzo, Piergiorgio Cinì

Genere: Drammatico, colore

Durata: 94 minuti

Produzione: Italia, 206

Distribuzione: Imago Distribution

Data di uscita: 23 Marzo 2017

La protagonista di "SFashion" è l'elegante e colta Evelyn, nonché un'ereditiera imprenditrice, a capo di un'azienda di moda lasciatale dal nonno.

Pur di salvare l'azienda destinata al fallimento a causa di una crisi economica dorme lì e si ritroverà a dimezzare il personale: scelta questa molto difficile per lei dato l'ottimo rapporto instaurato con i suoi dipendenti.

Questa situazione di declino incide molto anche sulla sua vita personale: è single, sola e divorziata dal suo ex marito Stefano di cui è ancora profondamente innamorata.Il tutto si complica con l'arrivo di Mr. Cunningham, importante cliente americano che approfitta del momento finanziario debole.

Si arrende solo con la morte del suo amico fraterno e suo angelo custode Bartolomeo, formato anche lui dal nonno; l'azienda precipita ma per Evelyn la vita continua e riuscirà ad affrontare e accettare il suo destino.

SFashion: la genesi

Mauro John Capace, il direttore di "SFashion" giustifica il suo racconto drammatico scaturito da un'esperienza personale: era in visita ad un'azienda di moda che proprio quella mattina era stata messa in liquidazione e tutto c'io che c'era da vedere erano solo telai vuoti e tanta tristezza e una donna che incurante della sua presenza continuava ad allattare un neonato.

Dopo aver appreso la notizia che la stessa azienda fosse saltata ritorna indietro immergendosi in uno scenario decadente: una zona industriale svuotata dalle sue imprese, ormai tutte chiuse.

SFashion: la realtà delle imprese

Cresciuto in una famiglia aziendale il regista Mauro John Capace e quindi ben consapevole di come sia l'andatura della realtà imprenditoriale, con "SFashion" è riuscito a dimostrare come la crisi d un'azienda porti conseguenze irreversibili nella vita di molte famiglie, ma che probabilmente a subire di più sono proprio gli imprenditori stessi.

Proprio come la maggior parte degli impresari piccoli e grandi del mondo dell'economia odierna anche Evelyn, la protagonista del film, è soffocata dai debiti, dai sindacati dalle troppe tasse e soprattutto dall'immobilità del 'Sistema Italia'.

A differenza di molti altri film che vanno sullo stesso filone ma che narrano dal punto di vista degli operai e degli impiegati, "SFashion" pone in primo piano gli imprenditori onesti dimostrando come siano loro in realtà il vero motore della nostra nazione.