Seth Rogen nel nuovo film di David Gordon Green

Seth Rogen sarà il protagonista del nuovo film di David Gordon Green, con cui aveva già lavorato in “Strafumati”, e si metterà di nuovo alla prova con un ruolo drammatico in un film ambientato nei giorni dell’assassinio di Kennedy.

Seth Rogen protagonista di “Newsflash”

Non si può proprio incasellare David Gordon Green, regista che ama saltare da un film all’altro cambiando sempre genere. Quest’anno ha già firmato una pellicola basata sugli eventi del bombordamento della maratona di Boston, “Stronger”, e il suo sequel/reboot di “Halloween” arriverà nei cinema il prossimo anno. Il filmmaker sta virando un’ altra volta verso qualcosa di nuovo, un nuovo progetto che va in tutta una nuova direzione.

Deadline ha riportato infatti che Green dirigerà “Newsflash“, film è che avrà come protagonista Seth Rogen nel ruolo del leggendario anchorman televisivo Walter Cronkite. Firmato da Ben Jacoby (“Borderland”, “Bleed”) il film si tufferà nella redazione della CBS ai tempi dell’attentato a John F. Kennedy, e verrà descritto quel tragico momento, il modo in cui Cronkite ha riportato le notizie a una nazione scioccata, mentre avevano luogo gli intrighi politici e i superiori tallonavano Cronkite durante il suo lavoro.

Mark Ruffalo dovrebbe interpretare il produttore di Cronkite, Don Hewitt, mentre Bryan Cranston è tra i candidati al ruolo del “villain”, il capo Jim Aubrey. Per Seth Rogen questa sarà una nuova performance drammatica, dopo che aveva già avuto modo di mostrare il suo talento nel ruolo di Steve Wozniak in “Steve Jobs”; non dovrebbe quindi avere problemi per per questa difficile parte.

La lavorazione procede velocemente, e i finanziamenti per il film inizieranno presto. David Gordon Green dovrebbe girare “Newsflash” nella primavera e la pellicola sarà pronta all’uscita nei cinema per Novembre, in coincidenza con il cinquantacinquesimo anniversario dell’assassino di Kennedy. Contando anche l’atteso reboot di “Halloween”, questo vuol dire che vedremo due film di Green nei cinema nel 2018.

Nicolò Piccioni

12/12/2017