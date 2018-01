Titolo originale: Sergio & Sergei

Regia: Ernesto Daranas

Cast: Roan Perlman, A.J. Buckley, Yuliet Cruz, Armando Miguel Gómez, Rolando Raimjanov, Héctor Noas, Camila Arteche, Idalmis Garcia, Tomás Cao, Luis Manuel Alvarez

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 93 minuti

Produzione: Spagna, Cuba, USA, 2017

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 29 aprile 2018

Siamo nel 1991 e l'URRS è ormai giunta alla sua fine. Questa grande notizia non è arrivata però a Sergej, l'ultimo cosmonauta sovietico in orbita. Sarà Sergio, un professore di filosofia di una Cuba in profonda crisi, ad aiutarlo a tornare a casa.

Sergio e Sergej - Il professore e il cosmonauta: un'insolita amicizia

Ernesto Daranas cura la regia di "Sergio e Sergej - Il professore e il cosmonauta", dopo il successo avuto con il film "Condotta" nel 2016. Cubano di origine, Daranas è solito inserire nei propri progetti la realtà della sua isola, ponendo l'accento su quelle situazioni complesse e critiche in cui si trova la comunità cubana. In "Sergio e Sergej - Il professore e il cosmonauta", il regista decide di affiancare due situazioni completamente differenti tra loro cercando di porre in risalto le somiglianze nascoste ai più. Nasce così una pellicola in cui, oltre l'URSS ormai caduta e la crisi di Cuba, si evidenzia un'amicizia tra due uomini molto diversi tra loro per cultura e per origine, ma caratterizzati da una profonda voglia di aiutarsi e rendere migliore una situazione davvero difficile.

Sergio e Sergej giungono a mettersi in contatto in un modo totalmente casuale, tramite uno scambio di frequenze radio. Entrambi i personaggi vivono una crisi individuale e interiore, motivata da ragioni diverse, ma si ritrovano insieme a dover architettare un piano per riuscire a riportare sulla Terra Sergio, che orbita intorno al pianeta 16 volte al giorno, dimenticato ormai da tutti. Sergio e Sergej scopriranno così di essere indispensabili l'uno all'altro per porre fine alle loro situazioni personali.