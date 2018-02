Lo sceneggiatore e regista britannico Steven Knight (“Piccoli affari sporchi” e “La promessa dell’assassino”) sarà al timone del nuovo thriller movie “Serenity” con i pluripremiati attori Anne Hathaway e Matthew McConauhey. I due in passato hanno già lavorato insieme. Li abbiamo visti attraversare il “warmhole” come astronauti nei rispettivi ruoli di Amelia Brand e di Joseph Cooper nel film di fantascienza “Interstellar” (diretto da Christopher Nolan nel 2014). Nel cast ci saranno anche Jason Clarke (il gerarca nazista in “Mudbound”), l’attore e modello Djimon Hounsou (“In America”), e Diane Lane (vincitrice di uno Screen Actors Guild Award come “miglior attrice cinematografica” per “Unfaithful”). Ancora in dubbio è la presenza di Uma Thurman nel ruolo dell’amante di McConaughey.

“Serenity”: il sexy tropical noir con Hathaway e McConaughey

Della nuova pellicola sappiamo ancora molto poco ma certa è la trama. “Serenity” ruota attorno alla storia di un marinaio di un peschereccio su un’ isola nel mar dei Caraibi. Il protagonista è costretto a dover fare i conti con il suo misterioso passato dopo che una giovane e sensuale ragazza irrompe nella sua umile vita. Il ruolo di McConaughey sarà quello del pescatore, mentre incerto è il ruolo della Hathaway, la quale probabilmente vestirà i panni della moglie di Jason Clarke.

Attualmente il film non ancora ha una data d’uscita ma sono già in corso le riprese nelle Isole Mascarene (nell’Oceano Indiano), nella Repubblica di Mauritius. Molto probabilmente “Serenity” sarà nelle sale contemporaneamente alla commedia firmata Universal Pictures “Night School” e al film d’animazione Warner Bros “Smallfoot”. IM Global finanzierà il progetto ed è la terza volta che la compagnia lavora con Knight: nel 2004 ha finanziato il thriller “Locke” (2013) che vede come unico protagonista Tom Hardy, e “Redemption” che lo sceneggiatore inglese aveva scritto e diretto. I produttori sono Guy Heeley e Greg.

Matteo Farinaccia

13/02/2018