Angry Birds – The Movie: in arrivo un sequel

Dopo il successo del divertentissimo film d’animazione sugli uccelli arrabbiati, “Angry Birds” si aggiudica un sequel che approderà sul grande schermo nel 2019.

Angry Birds: sempre più agguerriti

L’uscita del sequel coincide perfettamente con il decimo anniversario dell’omonimo gioco per smartphone e tablet, “Angry Birds” che vede per protagonisti una serie di uccelli alle prese con dei maialini verdi ladri di uova. E grazie alle abilità particolari che caratterizza ogni uccello, saranno capaci di riprendersi le uova e vendicarsi dei ladri.

Come stato annunciato dalla Columbia Pictures e la Rovio Entertainement potremo vedere come procederanno le vicende degli uccelli arrabbiati dal 20 Settembre 2019.

John Rice, già direttore delle storyboard per il primo film, questa volta co-dirigerà. Alle prese con la produzione troviamo John Cohen, conosciuto per l’affiancamento a film d’animazione come “Cattivissimo Me”, “Hop” e “L’era Glaciale”. A Peter Ackerman è stato assegnato di stilare uno script, già sceneggiatore di “L’era Glaciale” e “L’era Glaciale – L’alba dei Dinosauri”.

Angry Birds: adattamento del videogioco più vertiginoso di sempre

A dirigere questo film in CGI, ci sono ben due grandi registi, che già in passato abbiamo visto alle prese con film d’animazione anche in 2D, Fergal Reilly e Clay Kaytis. Quest’ultimo in particolare ha collaborato perfino con i Disney Studios per la realizzazione di classici come “Mulan”, “Tarzan”, “Pocahontas” e molti altri titoli della celebre casa di produzione di Walter Disney.

Per questo secondo capitolo, ancora una volta, gli effetti animati verranno gestiti dalla Sony Imageworks in collaborazione con la Sony Pictures Animation. Farà ritorno alla scenografia Pete Oswald e come direttrice artistica Francesca Natale, che si sono già dedicati alla prima trasposizione cinematografica di “Angry Birds”.

Nel primo film abbiamo visto come gli ‘angry birds’ siano riusciti a riappropriarsi della loro isola scacciando i maligni maiali verdi. Chissà quali altre vicende vedranno protagonisti gli uccelli dai colori sgargianti e le doti strabilianti.

Alessio Camperlingo

23/05/2017