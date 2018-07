Titolo originale: Sous Le Même Toit

Regia: Dominique Farrugia

Cast: Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, Marilou Berry, Julien Boisselier, Nicole Calfan, Marie-Anne Chazel

Genere: Commedia, Colore

Durata: 97 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 13 settembre 2018

Il regista Dominique Farrugia, torna dietro la macchina da ripresa per realizzare una nuova commedia dal titolo "Sous le même toit" in italiano "Separati ma non troppo", un' odissea dolce-amara sul divorzio vissuto ai giorni nostri.

Separati ma non troppo nuova commedia francese

Dominique Farrugia riprende in mano i personaggi già conosciuti di Delphine e Yvan perché protagonisti di una sua precedente pellicola, e si interroga su come sarebbero potuti diventare a vent’anni di distanza: lei, Delphine, infermiera, mentre lui, Yvan, senza un posto fisso, due figli e sul punto di divorziare.

La sua nuova commedia "Separati ma non troppo" racconta con intelligente umorismo una comune storia, molto attuale, di tantissime coppie divorziate che sono obbligate, per diversi motivi tra cui la mancanza di fondi, a vivere sotto lo stesso tetto. Questa è infatti la storia che descrive la pellicola: il divorzio dei due protagonisti Yvan (Gilles Lellouche) e Delphine (Louise Bourgoin), una coppia che una volta deciso di separarsi si vede costretta, per ragioni economiche, a condividere nuovamente lo stesso tetto e la vita di tutti i giorni. Questa situazione assurda non è per niente facile, ma per il bene dei figli, tra battute pungenti, scherzi e ripicche la coppia cerca di stabilire un nuovo equilibrio famigliare. Ma forse non è tutto perduto, durante questa convivenza forzata infatti, i due ex-coniugi ripenseranno ai piccoli momenti di felicità passati insieme.

A collaborare a questo nuovo lungometraggio insieme a Dominique Farrugia, ci sarà come responsabile della sceneggiatura e scenografia Laurent Turner, lo stesso sceneggiatore di film come "Per sfortuna che ci sei" e "Un tirchio quasi perfetto". Mentre lavorerà come produttore esecutivo di "Separati ma non troppo" Dominique Brunner, collaboratore anche nel film d'azione fantasy "Immortal Ad Vitam" del 2010 e nella commedia "Bis - Ritorno al passato" (2015) diretta sempre da Dominique Farrugia.