Searching (2018)

Regia: Aneesh Chaganty

Cast: John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La, Sara Sohn, Roy Abramsohn

Genere: Thriller

Durata: 101 minuti

Produzione: USA 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 6 settembre 2018

"Searching" è un thriller atipico che uscirà a settembre del 2018, diretto da Aneesh Chaganty, con John Cho e Debra Messing. La trama segue le vicende David Kim interpretato da John Cho, padre di un'adolescente recentemente rimasto vedovo. Un giorno David, si sveglia e scopre di aver perso durante la notte una serie di "chiamate perse" sul suo smartphone da parte della figlia, che da quel momento è scompare. Inizia così una ricerca spasmodica di un’adolescente che si rivelerà essere come sembra.

Sulla vicenda della giovane ragazza viene aperta un'indagine locale e il caso viene assegnato a un detective, ma, dopo 37 ore dalla scomparsa, David impaziente inizia da solo le ricerche della figlia. Il primo luogo in cui il padre cerca l'adolescente, è sorprendete inw quanto si tratta di un luogo inusuale dove però tutto rimane e nessuna informazione viene persa e a cui ancora nessuno aveva mai pensato, ovvero laptop della ragazza. "Searching", si presenta come un thriller iper-moderno raccontato attraverso i dispositivi tecnologici che usiamo ogni giorno per comunicare. Attraverso il pc della figlia, David riesce a ricostruire la vita dell'adolescente, i suoi contatti ma sopratutto i segreti e i problemi che aveva sempre tenuti segreti al padre.

Searching: la produzione

"Searching" è diretto da Aneesh Chaganty, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Sev Ohanian, Searching è prodotto da Timur Bekmambetov, Sev Ohanian, Adam Sigman e Natalie Qasabian. Il film, che vedrà anche la partecipazione di Debra Messing, Joseph Lee e Michelle La. Il thriller è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2018 nella sezione NEXT. "Searching" uscirà nei cinema statunitensi il prossimo 3 agosto 2018, mentre in Italia l'uscita è prevista per il 6 settembre.