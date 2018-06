Regia: Leonardo Pieraccioni

Cast: Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Medusa Film

Data di uscita: 29 Novembre 2018

"Se son rose" è una commedia diretta da Leonardo Pieraccioni, che dopo "Il professor Cenerentolo" (2015), torna dietro e davanti alla macchina da presa, per dirigere e interpretare la storia di Leonardo Giustini, un giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web.

Se son rose: un'emozionante viaggio tra presente e passato

"Se son rose" ruota attorno alla figura di Leonardo, giornalista e papà single. La figlia dispiaciuta e stanca di vedere suo padre solo, in una continua lotta al disimpegno, decide di cambiare le cose a modo suo.

Così, prende di nascosto il cellulare del padre e inizia a mandare un massaggio a tutte le sue ex con su scritto: "sono cambiato, riproviamoci".

Inizia, allora, il ritorno di alcune di queste donne, che incredibilmente rispondono al messaggio, trasformando quello che era il piano di un'adolescente in una sorta di macchina del tempo.

Si avvia per il protagonista un eccitante viaggio tra presente e passato che lo sottrarrà alla sua routine fatta di pigrizia, giornate passate sul divano, e computer.

La sceneggiatura di "Se son rose" è stata scritta da Leonardo Pieraccioni in collaborazione con Filippo Bologna, ed è prodotto da Levante per Medusa Film, le riprese sono iniziate l'11 Giugno 2018.

"Se son rose" è la tredicesima pellicola per Leonardo Pieraccioni, che ha iniziato la sua carriera da regista nel 1995 con "I laureati", per raggiungere il grande successo con "Il paradiso all'improvviso" in cui recita al fianco di Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata, portando una cifra record di 24,6 milioni di euro al botteghino.

Nel 2005 dirige e interpreta "Ti amo in tutte le lingue del mondo" con Giorgio Panariello. Mentre nel 2007 è al fianco di Laura Torrisi in "Una moglie bellissima".