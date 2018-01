Arriva un’altra conferma per il cast della terza stagione di “True Detective”. Scoot McNairy si è unito al cast, che già comprende Mahershala Ali, Carmen Ejogo e Stephen Dorff.

Scoot McNairy si unisce al cast di “True Detective”

A pochissimi giorni dalla conferma di Stephen Dorff, un altro interprete si aggiunge al cast della terza attesissima stagione di “True Detective”. Si tratta di Scoot McNairy, conosciuto per i suoi ruoli nelle serie tv “Fargo” e “Halt and Catch Fire” e nelle pellicole “12 anni schiavo“, “L’amore bugiardo – Gone Girl“. McNairy si unisce all’attore premio Oscar Mahersala Ali e a Carmen Ejogo e Stephen Dorff.

Nic Pizzolato, già noto agli affezionati dello show, oltre ad essere produttore esecutivo e creatore della serie, sarà anche sceneggiatore, regista e showrunner per questa terza stagione. Al suo fianco, ci sarà Jeremy Saulnier, insieme ad altri produttori esecutivi (tra cui le star della prima stagione Matthew McConaughey e Woody Harrelson).

I dettagli sulla terza stagione di “True Detective”

Inizia, dunque, a delinearsi una vera e propria trama della terza stagione di “True Detective”, che sarà ambientata in Ozarks e che toccherà tre diversi archi temporali della vita dei protagonisti. I due detective saranno interpretati da Ali e Dorff, che dovranno risolvere un macabro caso di omicidio: Ali sarà Wayne Hays e Dorff sarà il suo partner Roland West. Ejogo sarà Amelia, un’insegnante, mentre McNairy sarà Tom, un padre di famiglia con alcuni contatti con la polizia.

Claudia Pulella

17/1/2018