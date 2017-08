Ritornano gli sceneggiatori per il sequel di “Spider-Man: Homecoming”

Non è passato molto dall’uscita di “Spider-Man: Homecoming” che già si parla di sequel. Sembra che la Sony Pictures stia riunendo la crew del primo film per poter iniziare a produrne un seguito, infatti già sono stati chiamati all’appello Chris McKenna e Erik Sommersper stendere una prima sceneggiatura che rivede Tom Holland nei panni di Peter Parker.

Spider-Man: Homecoming, una nuova versione

Dopo la delusione recata da “The Amazing Spider-Man” di Marc Webb, la Sony, insieme ai Marvel Studios, ha deciso di creare una nuova versione dello spara ragnatele facendolo debuttare in “Capitan America: Civil War”.

Inoltre, la nota casa di produzione ha intenzione di utilizzare lo stesso team per un sequel di “Spider-Man: Homecoming”. Il film dovrebbe fare il suo debutto nell’estate del 2019 e persino il regista, Jon Watts, è in trattative per ritornare a dirigere la pellicola, mentre è sicurissimo che Holland torni a riprendere il suo ruolo.

Spider-Man: Homecoming ha avuto la giusta dose di freschezza che serviva

Entrambi gli sceneggiatori, McKenna e Sommers, hanno stupito sia la Sony Pictures che i Marvel Studios per il prodotto finale che è stato il reboot del film su Spider-Man. Si sono fatti un nome nel mondo dello spettacolo scrivendo sceneggiature per “Community”, “American Dad” e “The Mindy Project”.

Insieme sono finiti a lavorare su ben due film che hanno per protagonisti dei supereroi come “Spider-Man: Homecoming” e il film d’animazione “The LEGO Batman Movie”. Il mitico duo è anche alle prese con un reboot di “Jumanji” e il film Marvel in uscita “Ant-Man and the Wasp”.

L’esperimento del nuovo film sull’Uomo-Ragno è stato un successone, in un’estate piena di flop, ed è stato anche ben connesso con il Marvel Cinematic Universe e quindi con il film sugli Avengers. Con questi due sceneggiatori di nuovo in azione è facile immaginare che il sequel sul Bimbo-Ragno possa essere solo molto prosperoso.

Alessio Camperlingo

31/08/2017